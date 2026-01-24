Benicarló muestra los encantos de su 'carxofa' con el multitudinario Mercat Gastronòmic

Miles de personas se desplazaron este sábado hasta Benicarló para disfrutar del multitudinario Mercat Gastronòmic y Fira de Proximitat que celebra la ciudad este fin de semana con motivo de la XXXIII Festa de la Carxofa.

El paseo de Ferreres Bretó y la plaza San Bartolomé acogen el mercado, mientras que la feria se emplaza en la plaza de la Constitución.

Fotos del primer día del Mercat Gastronòmic de la Festa de la Carxofa de Benicarló / Alba Boix

Tras la inauguración, los espacios comenzaron a llenarse de amantes de la alcachofa que buscaban su ración favorita entre todas las opciones disponibles. El volumen de visitantes fue constante durante toda la jornada.

La inauguración contó con la presencia de varias caras conocidas de la política autonómica, provincial y local que acompañaron al alcalde, Juanma Cerdá; a la concejala de Turismo, Inma Calvet; al edil de Agricultura, Borja Castell; y al presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Alcachofa de Benicarló, Víctor Morera.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls; la presidenta de Les Corts, Llanos Massó; el secretario autonómico de agricultura, Vicente Tejedo; el director general de Administración Local, José Antonio Redorat; y el diputado provincial de Turismo y alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, no quisieron perderse este gran acto inaugural.

Foto de familia de las autoridades, durante la inauguración del mercado. / Alba Boix

Cerdá agradeció la presencia de todos los asistentes, entre los que también se encontraban la Reina de las Fiestas, la Dama de la asociación Dona Llauradora, la corporación municipal, alcaldes y concejales de municipios vecinos, miembros del Consejo Regulador de la DO y representantes de empresas agrícolas locales.

"La 'carxofa' de Benicarló es un referente gastronómico de nuestra provincia" La Diputación de Castellón pone en valor la excelencia y la calidad de la alcachofa de Benicarló y refuerza la proyección nacional de su Denominación de Origen. “La alcachofa de Benicarló se ha consolidado como un producto referente de la gastronomía de nuestra provincia. Su calidad, sabor y tradición la sitúan entre los productos más destacados, no solo de nuestra tierra, sino de toda España, y desde la Diputación de Castellón seguiremos trabajando para que su Denominación de Origen continúe siendo un símbolo de excelencia culinaria”. Así lo ha destacado el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez, quien ha asistido este sábado al Mercado Gastronómico, enmarcado en la XXXIII Festa de la Carxofa, declarada Fiesta de Interés Autonómico. Este escaparate gastronómico, que celebra su trigésimo tercera edición, se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos más destacados de la Comunitat Valenciana, atrayendo cada año a miles de visitantes, que llegan no solo para degustar la gastronomía y descubrir el sabor exquisito de la alcachofa de Benicarló, sino también para disfrutar de la riqueza cultural y el patrimonio de la provincia de Castellón. Por lo que el vicepresidente ha destacado que “estas jornadas son una oportunidad para poner en valor nuestros productos de proximidad, apoyar al sector primario y dinamizar la provincia, al tiempo que fomentan el turismo y proyectan nuestra gastronomía”. En este sentido, Andrés Martínez ha resaltado la importancia de la alcachofa para la gastronomía de la provincia y su potencial para ser uno de los productos referentes de todo el país, insistiendo en que “forma parte de la apuesta que realizamos desde la Diputación por impulsar el consumo de los productos agroalimentarios autóctonos como motor de desarrollo en todo nuestro territorio”. La institución provincial destina 50.000 euros al convenio con el Consejo Regular de DOP, “una subvención destinada a continuar consolidando la presencia del nombre de la alcachofa de Benicarló en el ámbito nacional”, ha señalado el vicepresidente provincial. En concreto, la subvención está dirigida a la realización de actividades de control, certificación de la calidad y mejora de la calidad vegetal, lo que supone reforzar el apoyo de la institución provincial en la actividad de control y certificación, de gestión y de promoción del producto de calidad diferenciada. Además, a través de esta subvención, la Diputación de Castellón también impulsa el I Congreso Nacional de la Alcachofa – Benicarló 2026, que se celebrará los días 27 y 28 de febrero en el Magatzem de la Mar de Benicarló. Un encuentro que reunirá a profesionales de toda la cadena de valor de la alcachofa para compartir conocimientos, experiencias e innovaciones. “Una oportunidad única para poner en valor el potencial de nuestra alcachofa a nivel nacional e internacional”, ha subrayado Andrés Martínez, quien ha agradecido el trabajo de todos los agentes implicados que “desde su gestión, hacen posible que la DOP Alcachofa de Benicarló sea una realidad. Su compromiso constante garantiza la calidad y el reconocimiento de la marca, manteniéndola siempre en los más altos estándares en los mercados”.

Fin de semana grande

Desde el consistorio han vuelto a apostar por la programación cultural y turística con la celebración del Mercado Gastronómico y la Feria de proximidad, combinando la oferta gastronómica con todo tipo de actuaciones, talleres y cocina en vivo.

El recinto del mercado, en el paseo Ferreres Bretó, congrega a quince casetas en las que restaurantes, bares y cafeterías locales ofrecen sus elaboraciones en forma de tapa, pincho o ración. Además, el espacio cuenta con dos barras de bebida, sillas y mesas, así como con un gran escenario frente al ayuntamiento. Por su parte, la feria reúne a cuarenta productores y artesanos de proximidad.

Los visitantes pueden encontrar la popular Alcachofa de Benicarló DOP en cajas, frutas y verduras, aceites, vinos, quesos, turrones, mermeladas, mieles, licores, carnes y embutidos, productos gourmet, del mar, cervezas y artesanía.

Desde este sábado hasta las 15.00 horas del domingo permanecerán abiertos los puestos y se sucederán los actos de la programación cultural.

Cartel de la Festa de la Carxofa de Benicarló. / Mediterráneo

Jornadas gastronómicas

Tras las exitosas jornadas del pincho, llega ahora el momento de las jornadas gastronómicas, con las que los restaurantes ofrecerán menús cerrados especiales con la alcachofa como protagonista hasta el próximo 1 de marzo.

La recta final de la Festa de la Carxofa llegará el 21 de febrero con la “torrà” popular en la plaza de la Constitución a partir de las 19.00h, así como con el I Congreso Nacional de la Alcachofa el 27 y 28 de febrero en el Magatzem de la Mar.