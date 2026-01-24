Benicàssim homenajea a sus mayores con una comida que reúne a 350 personas

Benicàssim ha rendido este sábado homenaje a sus mayores con una comida multitudinaria que ha reunido a 350 personas en el recinto de fiestas, marcando el eje social del programa de Sant Antoni en una penúltima jornada que combina tradición, convivencia y actos taurinos.

La mañana ha arrancado con este acto central que ha vuelto a poner el foco en el reconocimiento a los vecinos de más edad. Junto a este homenaje, la programación matinal se ha completado con propuestas abiertas a todos los públicos, como el taller de dibujo infantil Bous i Tradició en el paseo Pérez Bayer y la apertura de las exposiciones Les balades de corall, de Joan Alvado, en el Centre Cultural Melchor Zapata, y Be Kind, de Ana Sansano, en Villa Elisa.

El apartado taurino ha comenzado al mediodía con el encierro y exhibición de ganado vacuno con reses de la ganadería de Alba Atenea, que ha concentrado a los aficionados en el paseo Pérez Bayer primero y, después, en el interior del coso.

La tarde-noche, con estreno taurino

A lo largo de la tarde, el programa continúa con nuevas exhibiciones de ganado y el pasacalle hasta el recinto taurino, antes de uno de los principales estrenos de esta edición: la I exhibición de emboladores, que se incorpora por primera vez a las fiestas.

Según han informado desde la Asociación Cultural Taurina de Benicàssim (ACT Benicàssim), participarán reses de las ganaderías de Javier Tàrrega ‘El Gallo’ y Jaime Tàrrega ‘Lucas’, con la intervención de cuadrillas procedentes de Torreblanca, del Serrallo, del Grao de Castelló y de la propia ACT Benicàssim, con entre ocho y nueve integrantes por grupo.

La jornada se completará con el musical solidario en el Teatre Municipal Francesc Tàrrega en favor del templo de San Juan Pablo II, la actuación de la orquesta La Flama en el recinto de fiestas y la sesión musical en la carpa joven, que prolongará el ambiente festivo hasta la madrugada.

Último día de fiestas, este domingo

Las fiestas de Sant Antoni se despedirán este domingo con una jornada final que concentrará actos desde primera hora de la mañana hasta el castillo de fuegos artificiales.

El programa arrancará a las 9.30 horas con la Liga Draft Magic, que se desarrollará en la calle Leopoldo Querol, número 41. A las 10.00 horas, el recinto de fiestas acogerá el XIV Encuentro de Bolilleras, organizado por la Asociación Les Agulles.

A las 12.00 horas, el recinto taurino será escenario del sorteo de la tercera edición de La Cagà del Manso, mientras que a esa misma hora el Teatre Municipal acogerá el concierto en honor a Sant Antoni, a cargo de la Unió Musical Santa Cecília junto a la Associació Filharmònica Rossellana de Rossell.

El apartado taurino continuará a las 13.00 horas con el encierro y exhibición de ganado vacuno de la ganadería de Iván Miró Bous la Ribera. Por la tarde, a las 16.00 horas, tendrá lugar el pasacalle hasta el recinto taurino con la charanga Banana Boom, seguido a las 16.30 horas por la exhibición de ganado vacuno de la ganadería de Iván Messeguer Ivanet.

También se hará entrega de los reconocimientos de la Coqueta por la tarde. Y el cierre llegará a las 20.00 horas con el correfoc, organizado por Els Déus del Foc de Benicàssim, con inicio en la plaza de la Estación y recorrido por las calles de les Creus y Santo Tomás hasta la avenida Barcelona, donde el castillo de fuegos artificiales pondrá el broche final a las fiestas.