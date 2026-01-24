El acto más emblemático de su Sant Antoni
Borriol desafía el viento y vibra con su popular 'pujà del Raval' tras una semana de espera
La localidad celebra el Dia de la Teia tras tener que aplazar hace siete días la festiva jornada por las lluvias
Tras una semana de espera, Borriol por fin ha podido celebrar este sábado su popular pujada del carro pel Raval, el acto más emblemático de su popular fiesta de Sant Antoni, que tuvo que ser aplazado a la fuerza el sábado 17, día en el que estaba previsto originalmente, por las fuertes lluvias.
Este sábado, por suerte, las precipitaciones no han hecho acto de presencia, pero el tiempo tampoco ha sido del todo amable esta vez, ya que el viento se ha notado sin duda durante la jornada.
Aun así, el intenso aire no ha sido impedimento para que las tenaces caballerías, bajo la expectante mirada de decenas de vecinos y visitantes, arrastrasen cuesta arriba los cerca de 20.000 kilos de leña preparados para la hoguera.
Una recua compuesta por una docena de animales que un año más ha exhibido una conjunción de fuerza y habilidad en el acto estrella del Dia de la Teia, dentro de los actos por Sant Antoni en Borriol, en el que el esfuerzo de los caballos y la pericia de los conductores (muy destacables con el viento que hacía) han permitido superar el fuerte desnivel que caracteriza a la calle del Raval.
Este domingo por la tarde, tras ser pospuesto también la semana pasada, está prevista la procesión en honor a Sant Antoni.
