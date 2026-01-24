Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adiós 'templo' gastronómicoGalería Paellas de BenicàssimAccidente AP-7Puntos negrosConstrucciones ilegalesAgenda fin de semana
instagramlinkedin

El acto más emblemático de su Sant Antoni

Borriol desafía el viento y vibra con su popular 'pujà del Raval' tras una semana de espera

La localidad celebra el Dia de la Teia tras tener que aplazar hace siete días la festiva jornada por las lluvias

'Pujà del Raval' del Sant Antoni de Borriol

'Pujà del Raval' del Sant Antoni de Borriol

Manolo Navarro

David Donaire

Borriol

Tras una semana de espera, Borriol por fin ha podido celebrar este sábado su popular pujada del carro pel Raval, el acto más emblemático de su popular fiesta de Sant Antoni, que tuvo que ser aplazado a la fuerza el sábado 17, día en el que estaba previsto originalmente, por las fuertes lluvias.

Galería de fotos de la 'pujà del Raval' de Sant Antoni en Borriol

Galería de fotos de la 'pujà del Raval' de Sant Antoni en Borriol

Ver galería

Galería de fotos de la 'pujà del Raval' de Sant Antoni en Borriol / Manolo Navarro

Este sábado, por suerte, las precipitaciones no han hecho acto de presencia, pero el tiempo tampoco ha sido del todo amable esta vez, ya que el viento se ha notado sin duda durante la jornada.

Aun así, el intenso aire no ha sido impedimento para que las tenaces caballerías, bajo la expectante mirada de decenas de vecinos y visitantes, arrastrasen cuesta arriba los cerca de 20.000 kilos de leña preparados para la hoguera.

Galería de fotos de la 'pujà del Raval' de Sant Antoni en Borriol

Una de las fotos que ha dejado la intensa mañana. / Manolo Navarro

Una recua compuesta por una docena de animales que un año más ha exhibido una conjunción de fuerza y habilidad en el acto estrella del Dia de la Teia, dentro de los actos por Sant Antoni en Borriol, en el que el esfuerzo de los caballos y la pericia de los conductores (muy destacables con el viento que hacía) han permitido superar el fuerte desnivel que caracteriza a la calle del Raval.

Noticias relacionadas y más

Este domingo por la tarde, tras ser pospuesto también la semana pasada, está prevista la procesión en honor a Sant Antoni.

Programación del Sant Antoni 2026 a Borriol.

Programación del Sant Antoni 2026 a Borriol. / Mediterráneo

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Instaladas y precintadas en 24 horas las porterías de una zona deportiva en Castellón: los motivos
  2. Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
  3. Benicàssim vive su Día de las Paellas con miles de personas ya en las calles
  4. El único castillo Borgia de Castellón da un paso clave hacia su recuperación como recurso turístico y cultural
  5. Una cadena hotelera aterriza en Castellón y abrirá en Peñíscola un hotel de cuatro estrellas con 315 habitaciones
  6. Costas desbloquea la puesta en marcha del futuro 'Botavara' de Benicàssim
  7. Programa completo del Día de las Paellas de Benicàssim: Todos los conciertos, horas y ubicación
  8. La hoguera de Sant Antoni enfrenta a un vecino y al Ayuntamiento en un pueblo de Castellón

Borriol desafía el viento y vibra con su popular 'pujà del Raval' tras una semana de espera

Borriol desafía el viento y vibra con su popular 'pujà del Raval' tras una semana de espera

Burriana capta cerca de 15.000 euros para reforzar el control poblacional de jabalíes

Burriana capta cerca de 15.000 euros para reforzar el control poblacional de jabalíes

La Lliga d’Impro vuelve a Onda con funciones gratuitas y una gran final en el Teatre Mónaco

La Lliga d’Impro vuelve a Onda con funciones gratuitas y una gran final en el Teatre Mónaco

Almassora reconoce la excelencia académica en una jornada educativa con Manu Velasco

Almassora reconoce la excelencia académica en una jornada educativa con Manu Velasco

Benicàssim homenajea a sus mayores con una comida que reúne a 350 personas

Benicàssim homenajea a sus mayores con una comida que reúne a 350 personas

El Carnaval de Vinaròs cambia de escenario y estrena nueva ubicación con un despliegue nunca visto: toda la programación

Cierra un 'templo' gastronómico de Almassora: "Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años"

Cierra un 'templo' gastronómico de Almassora: "Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años"

Festa de la Carxofa: Benicarló reconoce a Goyo González con la Carxofa d’Or 2026

Tracking Pixel Contents