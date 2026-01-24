Burriana capta cerca de 15.000 euros para reforzar el control poblacional de jabalíes
El municipio lidera las ayudas en la provincia de Castellón y se sitúa entre los más beneficiados de la Comunitat Valenciana
Burriana ha recibido una subvención de 14.986,45 euros de la Generalitat Valenciana destinada al control poblacional del jabalí, dentro de la línea de ayudas impulsada por la Dirección General del Medio Natural para municipios de toda la Comunitat Valenciana.
Con esta resolución, el municipio se sitúa como el que mayor cuantía ha obtenido en la provincia de Castellón en la línea de ayudas dirigida al control del jabalí en zonas comunes de caza, y se posiciona además entre los diez municipios con mayor asignación a nivel autonómico.
En paralelo, Burriana destaca también en la línea destinada a la eliminación de cadáveres de jabalí, donde se convierte en la segunda localidad más beneficiada de la provincia y se sitúa entre las cinco primeras de toda la Comunitat Valenciana, lo que permitirá mejorar la gestión de los residuos cinegéticos.
Medidas para proteger el campo y la seguridad
El incremento de la población de jabalíes en el término municipal ha obligado en los últimos años a intensificar las actuaciones de control para prevenir daños en las explotaciones agrícolas, reforzar la seguridad vial y proteger el entorno natural.
Estas ayudas llegan tras un trabajo previo desarrollado por el Ayuntamiento, que ha mantenido reuniones periódicas con la Sociedad de Cazadores de Burriana y ha puesto en marcha esperas nocturnas con la participación de más de 20 cazadores distribuidos en alrededor de 40 puntos estratégicos, una medida que no se aplicaba en el municipio desde 2019.
El consistorio ha reforzado además los medios materiales con la adquisición de cinco jaulas trampa, un contenedor de 950 litros con ruedas y la contratación del servicio especializado de SECANIM para la recogida, transporte e incineración de los ejemplares abatidos, garantizando una correcta gestión de los residuos.
El concejal de Agricultura, Fran Capdevila, ha subrayado que estos fondos “son fundamentales para dar respuesta a una de las mayores preocupaciones de nuestros agricultores”, destacando que liderar la recepción de estas ayudas en la provincia “demuestra el esfuerzo del Ayuntamiento por buscar recursos que protejan nuestras cosechas y nuestro término municipal”.
Capdevila ha añadido que el consistorio continuará trabajando en la colaboración institucional para dotar a Burriana de más herramientas que permitan controlar la sobrepoblación de jabalíes de forma responsable.
