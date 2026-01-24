El Carnaval de Vinaròs cambia de escenario y estrena nueva ubicación con un despliegue nunca visto: toda la programación

La Comisión Organizadora del Carnaval de Vinaròs (COC) y el Ayuntamiento de Vinaròs han presentado este sábado en el salón de actos de la biblioteca municipal la programación oficial del Carnaval 2026, que se celebra del 31 de enero al 16 de febrero y cuya temática es Del Mediterráneo a Indonesia, una edición que llega con interesantes novedades, espectáculos que harán vibrar al público y una clara apuesta por seguir dando a conocer en el exterior esta gran fiesta de la capital del Baix Maestrat, reconocida como fiesta de interés turístico autonómico.

La presentación ha ido a cargo del presidente de la COC, Christian Rubio; el miembro de la COC Marc Casanova, el creador audiovisual David Inlines, la concejala de Gobernación, Carla Miralles; y el edil de Fiestas, Víctor García.

Foto de presentación del programa del Carnaval de Vinaròs 2026. / Javier Flores

Nueva ubicación con escenario y creatividad ‘top’ para las galas

Uno de los puntos más destacados de la presentación ha sido la revelación del escenario de las grandes galas de reinas y reyes del Carnaval, donde se desvelarán las 32 fantasías, que en esta edición cambia de ubicación y se celebrará por primera vez en el muelle de poniente. La COC ha previsto una gala ‘top’, con un montaje espectacular concebido y ejecutado íntegramente por artistas y empresas de Vinaròs.

La escultura principal del decorado ha sido creada por el artista local Marc Méndez Viver, mientras que la pintura artística del conjunto ha corrido a cargo del reconocido artista urbano vinarocense Francisco López “Chile”. La construcción de la estructura ha contado también con la participación de pequeñas empresas locales, tal como destacó Rubio, “para reforzar así el compromiso del Carnaval con el tejido creativo y empresarial del municipio”.

400 luminarias y 12 máquinas de fuego

A nivel técnico, se trata del escenario con mayor dotación jamás instalada en el Carnaval de Vinaròs, con más de 400 luminarias, 12 máquinas de fuego, 10 láseres y una potencia de iluminación que supera los 300.000 vatios, convirtiendo las galas en un espectáculo visual y sonoro de primer nivel. El creador audiovisual David Inlines, encargado de la parte creativa, explicó que se utilizará una enorme pantalla led hiperpanorámica, con nueva tecnología de iluminación, y que cada puesta en escena de la reina estará adaptada a su fantasía.

Recreación de cómo será el nuevo escenario para la gran gala de reinas y reyes. / Mediterráneo

Además, se incorporarán zonas de food trucks para mejorar la experiencia global del público asistente. La jornada de la Gran Gala comenzará desde las 16.00 horas con una edición especial de tardeo, con actuaciones en directo de Cumbiafrica, Bellini y otros artistas confirmados.

Otro de los grandes anuncios ha sido que la Gran Gala de las Reinas y Reyes, prevista para el 7 de febrero, será retransmitida por À Punt, permitiendo que el Carnaval de Vinaròs llegue a todos los rincones de la Comunitat Valenciana.

Pantalla gigante en la plaça del Convent de Sant Francesc

Como novedad destacada, durante las semanas de Carnaval se instalará una pantalla gigante en la plaza del Convent de Sant Francesc, donde se proyectará las 24 horas del día la historia del Carnaval de Vinaròs, gracias a la colaboración de TV Castelló. Esta iniciativa permitirá acercar la evolución y los momentos más emblemáticos de la fiesta tanto a vecinos como a visitantes, reforzando la memoria colectiva y el valor patrimonial del Carnaval.

Programación

En cuanto a la programación, el Carnaval 2026 se iniciará oficialmente el 31 de enero con la llegada de Su Majestad Carnestoltes, un espectáculo a cargo de la prestigiosa compañía de teatro La FAM, que también será la encargada de poner el punto final a la fiesta con el Entierro de la Sardina el 16 de febrero. El pregonero de esta edición es el periodista Julio Vidal y el Carnestoltes d’Or, que se entregará el 1 de febrero, ha recaido este año en la Policía Local.

La programación incluye una extensa agenda nocturna con noches de verbena, remember, noche del pijama y música urbana, así como una completa oferta de actividades familiares e infantiles durante las tardes: desfile infantil, chocolatadas, fiestas infantiles, batalla de confeti y, como gran novedad, la Batalla de la Harina, que se celebrará el 6 de febrero en la plaza Parroquial, con traca final, regalos y sorpresas.

Tampoco faltan la novedad de la clase de Cubbà ni la 5K Cursa Carnavalera, donde el deporte también es Carnaval. Y, sin duda, las grandes noches en el recinto carnavalero de Fora Forat con el karaoke Intercomparsas, la noche del pijama y la noche loca.

Desfiles sin novedades

Los grandes desfiles de los días 14 y 15 de febrero mantendrán el mismo recorrido que la edición de 2025, con el sambódromo situado en la avenida País Valencià, y se iniciarán a las 18.30 horas. Las entradas para las galas y las localidades para obtener asiento en el sambódromo ya se pueden adquirir tanto de forma online como en el punto de venta habilitado en el Mercado Municipal.

Con esta programación, el Carnaval de Vinaròs 2026 reafirma su apuesta por la calidad, la innovación y el arraigo local, consolidándose como una de las grandes citas festivas del Mediterráneo