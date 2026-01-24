El fuerte viento obliga a suspender la quema de la foguera y el dimoni en Peñíscola
El aviso por riesgo de incendios obliga a aplazar el encendido, previsto tras la bendición de los animales si mejora la situación
El nivel extremo de viento ha impedido este sábado la quema de la foguera y el dimoni durante el acto central de la festividad de Sant Antoni Abat en Peñíscola, coincidiendo con la celebración del tradicional Día de la Foguera.
Las caballerías partieron desde la plaza San Isidro para desfilar por las calles de la localidad hasta el recinto del Centro de Estudios, donde estaba previsto el encendido de la hoguera por parte de la Corte de Honor 2025, el alcalde y el Mayoral 2026. Sin embargo, el aviso por riesgo de incendios obligó a aplazar el acto.
El riesgo extremo de nivel 3 en la zona, decretado por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, anuló finalmente la quema tanto de la gran hoguera como del dimoni. Desde el Ayuntamiento anunciaron que, si el riesgo disminuye durante la jornada del domingo, el encendido se realizará tras el acto de bendición de los animales.
Último día
Este domingo se celebrará la última jornada de Sant Antoni Abat en la localidad. La programación comenzará a las 10.30 horas con la concentración de caballerías en la plaza San Isidro, desde donde se desplazarán hasta la iglesia de Santa María, en el casco antiguo.
Allí se celebrará la eucaristía en honor al santo y, al finalizar, en la plaza Santa María, tendrá lugar el sorteo de la rifa y la bendición de los animales, actos con los que se cerrará la programación festiva.
