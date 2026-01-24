La Lliga d’Impro vuelve a Onda con funciones gratuitas y una gran final en el Teatre Mónaco

Onda volverá a convertirse en escenario de creatividad y teatro en directo con la celebración de la XIII Lliga d’Improvisació Teatral d’Onda, una cita ya consolidada en la agenda cultural local que combina talento escénico, participación del público e improvisación en estado puro.

La competición, organizada por la compañía Arteatre en colaboración con el Ayuntamiento, se desarrollará durante los meses de febrero y marzo con funciones todos los domingos a las 18.30 horas en La Cassola, con entrada gratuita.

En concreto, las sesiones tendrán lugar los días 1, 8, 15 y 22 de febrero, así como el 1 y 8 de marzo, ofreciendo al público una programación continuada que apuesta por el humor, la creatividad y la interacción directa con los espectadores.

Final en el Teatre Mónaco

La XIII edición culminará con una gran final que se celebrará el viernes 13 de marzo, a las 22.00 horas, en el Teatre Mónaco. Para esta última cita, las entradas estarán disponibles a través de la plataforma municipal entrades.onda.es a partir del lunes 26 de enero, a las 12.00 horas.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Cultura y Juventud, Daniel Álvaro, ha subrayado que la Lliga d’Impro se ha consolidado como “una propuesta cultural diferente, participativa y cercana al público”, destacando la apuesta municipal por una programación accesible que llena de actividad los espacios culturales de la ciudad.

De forma paralela, el consistorio continúa reforzando su agenda cultural a través del ciclo ‘Qué Onda’, que incorporará en las próximas semanas nuevas propuestas vinculadas a la divulgación y el pensamiento contemporáneo, consolidando espacios como La Campaneta como referentes culturales en la ciudad.