Vall d’Alba llena la iglesia y sus calles en la bendición de Sant Antoni

La festividad culmina este domingo con la misa en honor al santo y continuará en las pedanías en las próximas semanas

La alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, presente en los actos.

La alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, presente en los actos. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Vall d'Alba

Vall d’Alba llenó la iglesia y sus calles este sábado con motivo de la bendición de Sant Antoni, en una jornada que volvió a poner de manifiesto el arraigo de una de las tradiciones más queridas del municipio y la elevada implicación vecinal.

Los actos del sábado arrancaron a primera hora de la mañana con el almuerzo de los mayorales en la plaza de la Llum, punto de encuentro previo a una jornada marcada por la convivencia y el seguimiento constante de vecinos y visitantes.

Por la tarde, la bendición de los animales en la iglesia congregó a un gran número de personas, que participaron posteriormente en las tradicionales tres vueltas en honor a Sant Antoni, recorriendo las calles del municipio en un ambiente de respeto y tradición. Tras el recorrido, el reparto de rotllos en el carrer del Pavelló sirvió para reforzar la vertiente más social y participativa de la fiesta.

La programación continúa por la noche con una discomóvil a cargo de Bandalay, que pondrá el broche musical a un sábado intenso y muy concurrido.

La alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, valora de forma muy positiva el desarrollo de la jornada y destacó que “Sant Antoni ha vuelto a demostrar que es una festividad profundamente sentida tanto en Vall d’Alba como en sus pedanías, en la que participa todo el pueblo y que refuerza nuestra identidad y nuestras tradiciones”.

Asimismo, agradece el trabajo de los mayorales del Sector 3 y de todas las personas implicadas en la organización, subrayando que “fiestas tradicionales como Sant Antoni son un patrimonio cultural y social que debemos cuidar, ya que mantienen vivas nuestras costumbres y fortalecen los lazos entre nuestros vecinos”.

Actos del domingo

Los actos en honor a Sant Antoni continúan este domingo con la celebración de la misa en honor al santo, que pondrá el cierre al programa religioso y festivo del fin de semana.

El ciclo de celebraciones se trasladará posteriormente a las pedanías, con Sant Antoni en La Barona el 31 de enero y en Mas de Roures el 14 de febrero.

El fuerte viento obliga a suspender la quema de la foguera y el dimoni en Peñíscola

Vall d’Alba llena la iglesia y sus calles en la bendición de Sant Antoni

Benicarló muestra los encantos de su 'carxofa' con el multitudinario Mercat Gastronòmic

El Carnaval de Vinaròs cambia de escenario y estrena nueva ubicación con un despliegue nunca visto: toda la programación

La Lliga d’Impro vuelve a Onda con funciones gratuitas y una gran final en el Teatre Mónaco

Borriol desafía el viento y vibra con su popular 'pujà del Raval' tras una semana de espera

Burriana capta cerca de 15.000 euros para reforzar el control poblacional de jabalíes

Almassora reconoce la excelencia académica en una jornada educativa con Manu Velasco

