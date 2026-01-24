Vall d’Alba llena la iglesia y sus calles en la bendición de Sant Antoni

Vall d’Alba llenó la iglesia y sus calles este sábado con motivo de la bendición de Sant Antoni, en una jornada que volvió a poner de manifiesto el arraigo de una de las tradiciones más queridas del municipio y la elevada implicación vecinal.

Los actos del sábado arrancaron a primera hora de la mañana con el almuerzo de los mayorales en la plaza de la Llum, punto de encuentro previo a una jornada marcada por la convivencia y el seguimiento constante de vecinos y visitantes.

Por la tarde, la bendición de los animales en la iglesia congregó a un gran número de personas, que participaron posteriormente en las tradicionales tres vueltas en honor a Sant Antoni, recorriendo las calles del municipio en un ambiente de respeto y tradición. Tras el recorrido, el reparto de rotllos en el carrer del Pavelló sirvió para reforzar la vertiente más social y participativa de la fiesta.

La programación continúa por la noche con una discomóvil a cargo de Bandalay, que pondrá el broche musical a un sábado intenso y muy concurrido.

La alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, valora de forma muy positiva el desarrollo de la jornada y destacó que “Sant Antoni ha vuelto a demostrar que es una festividad profundamente sentida tanto en Vall d’Alba como en sus pedanías, en la que participa todo el pueblo y que refuerza nuestra identidad y nuestras tradiciones”.

Asimismo, agradece el trabajo de los mayorales del Sector 3 y de todas las personas implicadas en la organización, subrayando que “fiestas tradicionales como Sant Antoni son un patrimonio cultural y social que debemos cuidar, ya que mantienen vivas nuestras costumbres y fortalecen los lazos entre nuestros vecinos”.

Actos del domingo

Los actos en honor a Sant Antoni continúan este domingo con la celebración de la misa en honor al santo, que pondrá el cierre al programa religioso y festivo del fin de semana.

El ciclo de celebraciones se trasladará posteriormente a las pedanías, con Sant Antoni en La Barona el 31 de enero y en Mas de Roures el 14 de febrero.