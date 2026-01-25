Benicarló culmina los días grandes de la Festa de la Carxofa con más de 30.000 raciones vendidas

Benicarló puso este domingo punto y final a los días grandes de la Festa de la Carxofa tras un fin de semana intenso marcado por el Mercat Gastronòmic y la Fira de Proximitat, en el que miles de vecinos y visitantes llegados de varios puntos de España no quisieron perderse esta cita con la hortaliza estrella con denominación de origen protegida.

Desde la asociación local de restauración estiman que han servido más de 30.000 raciones de tapas y pinchos en los diferentes puestos ubicados en el paseo Ferreres Bretó. Su presidente, Iván Alemán, afirma que la "valoración es muy buena, ha venido muchísima gente a pesar del frío". Y defiende que las jornadas de los pinchos, que también concluyeron este domingo, "han sido todo un éxito y las cerramos con muy buen sabor de boca".

Fotos del último día del Mercat Gastronòmic de la Festa de la Carxofa de Benicarló / Alba Boix

Mercat Gastronòmic

El paseo de Ferreres Bretó, la plaza de San Bartolomé y la plaza de la Constitución se han convertido este fin de semana en el epicentro gastronómico de la ciudad. Durante todo el fin de semana se han sucedido las actuaciones musicales, los talleres infantiles, la cocina en directo y la degustación de productos gastronómicos. En la feria de proximidad han participado 41 artesanos y productores llegados desde varios puntos de Castellón y Tarragona, para ofrecer todo tipo de productos kilómetro cero.

El área de Turismo del Ayuntamiento de Benicarló, encabezada por Inma Calvet, y la de Artes Escénicas, por Carlos Delshorts, han apostado por mantener este novedoso formato de evento gastronómico de dos días de duración. “Antes ya era una fiesta consolidada, pero ahora se ha profesionalizado aún más y hemos convertido la Festa de la Carxofa en uno de los eventos gastronómicos más importantes a nivel nacional”, aplaude el chef del restaurante Mar Blava by Vericat, Carlos Vericat.

Gran ambiente también en el último día. / Alba Boix

Jornadas gastronómicas

Una vez finalizadas las del pincho, Benicarló da paso a las jornadas gastronómicas, que comenzaron este domingo y se extenderán hasta el 1 de marzo. En ellas participan un total de 23 restaurantes que ofrecerán menús protagonizados por la Alcachofa DOP de Benicarló con precios de entre 28 y 48 euros por menú. Los restaurantes Can Bolo, Sant Gregori, San Rafael, El ocho, Enigma by Enmi, La Antigua, Kilómetro 0, el CIPFP Benicarló, La Caleta, Chuanet, Pulpería Lucense, Neptuno, Náutica, El Cortijo, Frexes, La Fábrica, La Mar de Bo, Hogar del Pescador, L’Arena de Giovanni, Mare Meua, Pau, La Parreta y Mar Blava by Vericat son los participantes de esta edición.

Clausura de la XXXIII edición

Esta edición de la Festa de la Carxofa, además de con las jornadas gastronómicas, con la torrà popular de alcachofas y el I Congreso Nacional de la Alcachofa.

El sábado 21 de febrero llegará a la plaza de la Constitución el multitudinario acto de la torrà para degustar las alcachofas a la brasa. Una semana después, el 27 y 28 de febrero, se celebrará el I Congreso Nacional de la Alcachofa en el Magatzem de la Mar organizado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Alcachofa de De Benicarló.