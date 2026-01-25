Benicàssim cierra sus fiestas con toros, bolilleras y sorteo en la Cagà del Manso
El último día mantiene el programa taurino y reúne a 350 bolilleras, mientras el viento obliga a suspender el correfoc y el castillo final
Benicàssim ha puesto este domingo el broche final a sus fiestas patronales tras 10 intensos días de programación, en una jornada marcada por el ambiente festivo, la tradición popular y una meteorología cambiante que ha terminado condicionando el cierre de los actos.
La mañana arrancó con el XIV Encuentro de Bolilleras, que reunió a 350 participantes en el recinto de fiestas, en una de las citas habituales del programa.
Uno de los momentos más esperados fue el desarrollo de la tercera edición de La Cagà del Manso, que finalmente tuvo que resolverse mediante sorteo al no producirse el esperado desenlace antes del tiempo límite. El juego concluyó de este modo para permitir el inicio puntual del encierro previsto a las 13.00 horas. Los afortunados fueron los vecinos con el número 334, que ganaron 300 euros de premio.
El encierro, que corrieron las reses de la ganadería Iván Miró, transcurrió sin incidentes, al igual que la posterior exhibición de ganado vacuno en el recinto taurino, con bastante presencia de público en un último día de fiestas en el que el sol hizo acto de presencia por momentos y el viento todavía no se dejó notar con fuerza en la localidad.
La programación ha continuado por la tarde con los festejos taurinos previstos, mientras el ambiente se mantenía en las calles y en el recinto festivo en una jornada de despedida muy participativa.
Suspensión por viento
No obstante, a mediodía el Ayuntamiento comunicó la suspensión del correfoc y del castillo de fuegos artificiales previstos a partir de las 20.00 horas, ante la previsión de fuertes rachas de viento para las próximas horas. La decisión se adoptó por motivos de seguridad y obligó a cancelar el cierre oficial de las fiestas.
Benicàssim finalizó así sus fiestas patronales después de 10 días intensos, marcados por jornadas centrales muy destacadas como la Coqueta y el Día de las Paellas, que sí pudieron celebrarse, pero también por la lluvia intermitente en algunas fechas y por la suspensión de actos durante tres días en señal de luto y respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba.
El municipio se despide de este modo de sus fiestas hasta la próxima gran cita del calendario festivo, que será a principios de febrero con la celebración de la romería de Santa Águeda, en un fin de semana que este año podría ser mucho más completo con la realización de los actos suspendidos estas fiestas de Sant Antoni.
