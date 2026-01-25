Burriana adjudica por 112.945 euros la nueva deshumectadora de la piscina municipal

El Ayuntamiento de Burriana ha adjudicado las obras para la sustitución de la deshumectadora de la piscina municipal cubierta, una actuación que supondrá una inversión de 112.945,86 euros y que permitirá mejorar de forma notable las condiciones de uso de la instalación deportiva.

Tras el proceso de licitación, la mercantil TFV Soluciones Frigoríficas SL ha resultado adjudicataria del contrato al presentar la mejor puntuación técnica y económica. La intervención permitirá renovar un sistema que había alcanzado el final de su vida útil y que presentaba un rendimiento insuficiente, con averías frecuentes y un consumo energético elevado.

La actuación permitirá mejorar la climatización, la calidad del aire y el confort térmico de los usuarios. / MEDITERRÁNEO

La nueva maquinaria optimizará el sistema de climatización y deshumectación del recinto, garantizando una mejor calidad del aire interior, una correcta gestión de la humedad y un mayor confort térmico para los usuarios, tanto para los bañistas como para los clubes que utilizan habitualmente la piscina.

Modernización

Esta actuación se enmarca en la línea de trabajo municipal para la modernización de las instalaciones deportivas y la mejora de los servicios públicos, con el objetivo de ofrecer espacios más eficientes, seguros y confortables.

El concejal de Deportes, Fran Capdevila, ha subrayado que la inversión permitirá resolver los problemas de humedad y temperatura detectados en la piscina municipal, al tiempo que se apuesta por un equipo más eficiente que contribuirá a reducir el gasto energético de la instalación.