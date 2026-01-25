Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
41ª edición de la Media Maratón de CastellónTiempo en CastellónNuevo supermercadoMuerte absurdaMata a un chico de 13 añosCarné de cocheJubilados 100% de la pensión
instagramlinkedin

La Falla Benicarló proclama a sus máximos representantes

Proclamación de Marina Bueno, Fallera Mayor 2026 y de Aitana París y a Martín Giner, Fallera Mayor Infantil y Presidente Infantil.

Proclamación de Marina Bueno, Fallera Mayor 2026 y de Aitana París y a Martín Giner, Fallera Mayor Infantil y Presidente Infantil. / Alba Boix

Alba Boix

Benicarló

La comisión fallera más veterana de Benicarló ha celebrado el acto de presentación para exaltar a su cuadro de honor en el auditorio Pedro Mercader.

La Falla Benicarló proclamó a Marina Bueno, su Fallera Mayor 2026, así como a Aitana París y a Martín Giner, Fallera Mayor Infantil y Presidente Infantil. Ellos estarán acompañados en su año especial por la presidenta, Marga Febrer; la Madrina de la Falla, Marta Martínez; la Reina del Foc, Abril Martín, y la Mantenedora, Alba Iborra.

Noticias relacionadas

El lunes será el turno de la Falla El Campanar y el próximo fin de semana se celebrarán las presentaciones de El Grill (sábado) y Els Conquistaors (domingo).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Instaladas y precintadas en 24 horas las porterías de una zona deportiva en Castellón: los motivos
  2. Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
  3. Benicàssim vive su Día de las Paellas con miles de personas ya en las calles
  4. El único castillo Borgia de Castellón da un paso clave hacia su recuperación como recurso turístico y cultural
  5. Una cadena hotelera aterriza en Castellón y abrirá en Peñíscola un hotel de cuatro estrellas con 315 habitaciones
  6. Costas desbloquea la puesta en marcha del futuro 'Botavara' de Benicàssim
  7. Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera
  8. Programa completo del Día de las Paellas de Benicàssim: Todos los conciertos, horas y ubicación

Benicàssim cierra sus fiestas con toros, bolilleras y sorteo en la Cagà del Manso

Benicàssim cierra sus fiestas con toros, bolilleras y sorteo en la Cagà del Manso

La Falla Benicarló proclama a sus máximos representantes

La Falla Benicarló proclama a sus máximos representantes

La Falla El Campanar de Benicarló presenta a sus cargos

La Falla El Campanar de Benicarló presenta a sus cargos

Peñíscola celebra la Bendición de los animales por Sant Antoni

Peñíscola celebra la Bendición de los animales por Sant Antoni

Morella reabre el bar-restaurante del santuario de la Mare de Déu de Vallivana

Morella reabre el bar-restaurante del santuario de la Mare de Déu de Vallivana

Leticia Sabater se supera en la Torre d'en Besora: llega a su concierto subida encima de un poni

Leticia Sabater se supera en la Torre d'en Besora: llega a su concierto subida encima de un poni

Portell celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera

Portell celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera

Un terrible suceso con una víctima de solo ocho años y una muerte absurda en dos pueblos de Castellón

Un terrible suceso con una víctima de solo ocho años y una muerte absurda en dos pueblos de Castellón
Tracking Pixel Contents