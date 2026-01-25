La Falla Benicarló proclama a sus máximos representantes

La comisión fallera más veterana de Benicarló ha celebrado el acto de presentación para exaltar a su cuadro de honor en el auditorio Pedro Mercader.

La Falla Benicarló proclamó a Marina Bueno, su Fallera Mayor 2026, así como a Aitana París y a Martín Giner, Fallera Mayor Infantil y Presidente Infantil. Ellos estarán acompañados en su año especial por la presidenta, Marga Febrer; la Madrina de la Falla, Marta Martínez; la Reina del Foc, Abril Martín, y la Mantenedora, Alba Iborra.

El lunes será el turno de la Falla El Campanar y el próximo fin de semana se celebrarán las presentaciones de El Grill (sábado) y Els Conquistaors (domingo).