La Falla El Campanar de Benicarló presenta a sus cargos

Procalmación de Mónica Gargallo y Ferrán Forés, los Falleros Mayores del Campanar y Yeray Buitrago, Fallero Mayor Infantil.

Procalmación de Mónica Gargallo y Ferrán Forés, los Falleros Mayores del Campanar y Yeray Buitrago, Fallero Mayor Infantil. / Alba Boix

Alba Boix

Benicarló

La comisión que planta su monumento en la plaza San Bartolomé de Benicarló ha proclamado a los que serán sus representantes este año.

Desde ayer, Mónica Gargallo y Ferrán Forés son, oficialmente, los Falleros Mayores del Campanar, así como Yeray Buitrago, Fallero Mayor Infantil. El cuadro de honor lo completan la Reina del Foc infantil, Carolina Sanz; la Reina del Foc, Carmen Portolés; la Padrina de la Falla, Elsa Martínez; el Padrino del Estandarte, Toni Mulet y el Mantenedor, Manolo Martín.

Noticias relacionadas

Este ha sido el tercer fin de semana con actos de exaltaciones en la ciudad. El próximo sábado será el turno de la Falla El Grill, a las 18.00h, y el domingo de Els Conquistaors, a las 11.30h.

TEMAS

