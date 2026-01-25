Actuación mediática dentro de la programación de Sant Antoni
Leticia Sabater se supera en un pueblo de Castellón: llega a su concierto subida encima de un burro
La irreverente artista no defrauda y protagoniza una entrada triunfal que no deja indiferente a nadie
Leticia Sabater ha protagonizado muchos conciertos durante los últimos años en la provincia de Castellón, pero como el de este sábado por la noche seguramente no. La Torre d’en Besora volvió a corroborar este fin de semana que en los pueblos pequeños también caben los grandes espectáculos… y las grandes sorpresas. La polifacética artista no defraudó y demostró por qué su actuación era el plato fuerte de la programación por Sant Antoni en la localidad, dejando claro que, cuando se trata de llamar la atención, siempre encuentra la manera de ir un paso más allá.
La Leti apareció en escena de la forma más inesperada posible: entrando al local de fiestas subida encima de un burro. Una imagen tan insólita como efectiva que desató risas, aplausos y móviles en alto entre un público que no tardó en entender que lo que estaba a punto de vivir no iba a ser un concierto al uso. La entrada, ya de por sí memorable, marcó el tono de una actuación pensada para sorprender, provocar y, sobre todo, divertir.
Con el recinto lleno y un ambiente claramente festivo, Sabater desplegó un repertorio que mezcló sus temas más conocidos con coreografías imposibles, mensajes directos al público y ese estilo irreverente que la ha convertido en un fenómeno viral recurrente. Durante su actuación, la cantante no dejó indiferente a nadie: hubo quien bailó sin parar, quien observó con asombro y quien no pudo evitar comentar cada gesto, pero nadie permaneció ajeno al espectáculo.
La apuesta de la organización por traer a la artista a un municipio de apenas 160 habitantes se saldó con un éxito rotundo, tanto por la respuesta del público como por la repercusión generada. Vecinos y visitantes coincidían al término del concierto en que la actuación había superado las expectativas y que la imagen de Leticia Sabater entrando en burro pasará a formar parte del anecdotario festivo local.
Una noche diferente, desbordante y difícil de olvidar que confirma que, en la Torre d’en Besora, Sant Antoni también se celebra rompiendo moldes… incluso aunque para ello haya que hacerlo a lomos de un burro.
