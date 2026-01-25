Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
41ª edición de la Media Maratón de CastellónTiempo en CastellónNuevo supermercadoMuerte absurdaMata a un chico de 13 añosCarné de cocheJubilados 100% de la pensión
instagramlinkedin

Actuación mediática dentro de la programación de Sant Antoni

Leticia Sabater se supera en un pueblo de Castellón: llega a su concierto subida encima de un burro

La irreverente artista no defrauda y protagoniza una entrada triunfal que no deja indiferente a nadie

Leticia Sabater llega subida en burro a su concierto en la Torre d'en Besora

Leticia Sabater llega subida en burro a su concierto en la Torre d'en Besora

Mediterráneo

David Donaire

Leticia Sabater ha protagonizado muchos conciertos durante los últimos años en la provincia de Castellón, pero como el de este sábado por la noche seguramente no. La Torre d’en Besora volvió a corroborar este fin de semana que en los pueblos pequeños también caben los grandes espectáculosy las grandes sorpresas. La polifacética artista no defraudó y demostró por qué su actuación era el plato fuerte de la programación por Sant Antoni en la localidad, dejando claro que, cuando se trata de llamar la atención, siempre encuentra la manera de ir un paso más allá.

La Leti apareció en escena de la forma más inesperada posible: entrando al local de fiestas subida encima de un burro. Una imagen tan insólita como efectiva que desató risas, aplausos y móviles en alto entre un público que no tardó en entender que lo que estaba a punto de vivir no iba a ser un concierto al uso. La entrada, ya de por sí memorable, marcó el tono de una actuación pensada para sorprender, provocar y, sobre todo, divertir.

Como es costumbre en sus conciertos, llamó a diferentes personas del público para que subieran al escenario.

Como es costumbre en sus conciertos, llamó a diferentes personas del público para que subieran al escenario. / Mediterráneo

Con el recinto lleno y un ambiente claramente festivo, Sabater desplegó un repertorio que mezcló sus temas más conocidos con coreografías imposibles, mensajes directos al público y ese estilo irreverente que la ha convertido en un fenómeno viral recurrente. Durante su actuación, la cantante no dejó indiferente a nadie: hubo quien bailó sin parar, quien observó con asombro y quien no pudo evitar comentar cada gesto, pero nadie permaneció ajeno al espectáculo.

El típico selfi de Leticia no faltó.

El típico selfi de Leticia no faltó. / Mediterráneo

La apuesta de la organización por traer a la artista a un municipio de apenas 160 habitantes se saldó con un éxito rotundo, tanto por la respuesta del público como por la repercusión generada. Vecinos y visitantes coincidían al término del concierto en que la actuación había superado las expectativas y que la imagen de Leticia Sabater entrando en burro pasará a formar parte del anecdotario festivo local.

Noticias relacionadas y más

Una noche diferente, desbordante y difícil de olvidar que confirma que, en la Torre d’en Besora, Sant Antoni también se celebra rompiendo moldes… incluso aunque para ello haya que hacerlo a lomos de un burro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Instaladas y precintadas en 24 horas las porterías de una zona deportiva en Castellón: los motivos
  2. Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
  3. Benicàssim vive su Día de las Paellas con miles de personas ya en las calles
  4. El único castillo Borgia de Castellón da un paso clave hacia su recuperación como recurso turístico y cultural
  5. Una cadena hotelera aterriza en Castellón y abrirá en Peñíscola un hotel de cuatro estrellas con 315 habitaciones
  6. Costas desbloquea la puesta en marcha del futuro 'Botavara' de Benicàssim
  7. Programa completo del Día de las Paellas de Benicàssim: Todos los conciertos, horas y ubicación
  8. Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera

Leticia Sabater se supera en la Torre d'en Besora: llega a su concierto subida encima de un burro

Leticia Sabater se supera en la Torre d'en Besora: llega a su concierto subida encima de un burro

Portell celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera

Portell celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera

Un terrible suceso con una víctima de solo ocho años y una muerte absurda en dos pueblos de Castellón

Un terrible suceso con una víctima de solo ocho años y una muerte absurda en dos pueblos de Castellón

Albocàsser se reencuentra con 'les rossegades' tras aplazar su Sant Antoni

El fuerte viento obliga a suspender la quema de la foguera y el dimoni en Peñíscola

El fuerte viento obliga a suspender la quema de la foguera y el dimoni en Peñíscola

Vall d’Alba llena la iglesia y sus calles en la bendición de Sant Antoni

Vall d’Alba llena la iglesia y sus calles en la bendición de Sant Antoni

Benicarló muestra los encantos de su 'carxofa' con el multitudinario Mercat Gastronòmic

Benicarló muestra los encantos de su 'carxofa' con el multitudinario Mercat Gastronòmic

El Carnaval de Vinaròs cambia de escenario y estrena nueva ubicación con un despliegue nunca visto: toda la programación

Tracking Pixel Contents