Onda transforma el parque de las Tres Culturas con un jardín comestible
Las obras eliminan desniveles, incorporan nuevos árboles frutales y convertirán el espacio en un entorno más familiar y didáctico
El Ayuntamiento de Onda avanza en las obras de transformación del parque de las Tres Culturas, una actuación que permitirá convertir este espacio urbano en un entorno más accesible, verde y adaptado a todos los públicos, con la creación de un jardín comestible como principal novedad.
El proyecto responde a las peticiones vecinales y contempla la nivelación completa del parque, que quedará a una única altura, eliminando desniveles y barreras arquitectónicas. Esta intervención mejorará la movilidad y la comodidad en el uso diario del parque, favoreciendo un espacio más seguro y accesible para personas de todas las edades.
La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha señalado que esta actuación se enmarca en la apuesta municipal por mejorar los espacios públicos y avanzar hacia una ciudad más verde y natural. “Transformamos nuestros parques para que sean más accesibles, más naturales y espacios donde cuidar el entorno”, ha destacado.
Un jardín comestible como espacio educativo
Uno de los elementos más destacados de la actuación es la creación de un jardín comestible, que contará con más de 40 nuevos árboles frutales y vegetación natural. Este espacio no solo embellecerá el parque, sino que también tendrá un carácter didáctico, pensado para fomentar el aprendizaje y la concienciación ambiental, especialmente entre el público infantil.
El proyecto incluye la instalación de bebederos para aves y dos hoteles para insectos, con el objetivo de reforzar la biodiversidad del entorno y acercar a las familias al conocimiento del ciclo de las plantas y el respeto por la naturaleza.
Además, está prevista la incorporación de nuevos juegos infantiles, que se instalarán próximamente y reforzarán el carácter familiar del parque, adaptándolo a las necesidades actuales de ocio y convivencia vecinal
