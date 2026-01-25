Peñíscola celebra la Bendición de los animales por Sant Antoni

La Ciudad en el Mar culmina hoy las actividades programadas a lo largo de todo el mes de enero para festejar Sant Antoni Abat.

Aunque este año no se ha podido quemar la hoguera debido al riesgo extremo de incendios forestales, se ha celebrado la misa y bendición de los animales.

Misa y bendición de los animales. / Alba Boix

Tras la eucaristía en la iglesia de Santa María, ha comenzado el desfile de carros y caballos por el casco antiguo hasta llegar a la emblemática plaza de Santa María. Una vez allí, se celebró el sorteo del jamón, cesta, “porquet” y “cavallet”.

Noticias relacionadas

Tras la rifa, han comenzado a pasar los carros de caballos y vecinos y vecinas con sus mascotas para recibir la bendición, el típico “rotllet” y la estampa del santo.