EN DIRECTO
Peñíscola celebra la Bendición de los animales por Sant Antoni
Peñíscola
La Ciudad en el Mar culmina hoy las actividades programadas a lo largo de todo el mes de enero para festejar Sant Antoni Abat.
Aunque este año no se ha podido quemar la hoguera debido al riesgo extremo de incendios forestales, se ha celebrado la misa y bendición de los animales.
Tras la eucaristía en la iglesia de Santa María, ha comenzado el desfile de carros y caballos por el casco antiguo hasta llegar a la emblemática plaza de Santa María. Una vez allí, se celebró el sorteo del jamón, cesta, “porquet” y “cavallet”.
Tras la rifa, han comenzado a pasar los carros de caballos y vecinos y vecinas con sus mascotas para recibir la bendición, el típico “rotllet” y la estampa del santo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Instaladas y precintadas en 24 horas las porterías de una zona deportiva en Castellón: los motivos
- Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
- Benicàssim vive su Día de las Paellas con miles de personas ya en las calles
- El único castillo Borgia de Castellón da un paso clave hacia su recuperación como recurso turístico y cultural
- Una cadena hotelera aterriza en Castellón y abrirá en Peñíscola un hotel de cuatro estrellas con 315 habitaciones
- Costas desbloquea la puesta en marcha del futuro 'Botavara' de Benicàssim
- Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera
- Programa completo del Día de las Paellas de Benicàssim: Todos los conciertos, horas y ubicación