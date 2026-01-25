Un pueblo bonito de Castellón reabre el bar-restaurante de su histórico santuario

El bar-restaurante del histórico santuario de la Mare de Déu de Vallivana ha vuelto a abrir sus puertas este fin de semana en Morella, poniendo fin a varios meses de inactividad y culminando el proceso iniciado por el Ayuntamiento para encontrar un nuevo gestor que reactivara este servicio emblemático, que es todo un símbolo de Els Ports.

El establecimiento, muy querido por los vecinos y situado en el ermitorio que alberga la imagen de la patrona del municipio, vuelve a tener vida de la mano de Iñaki y Eva, quienes se encargarán de la gestión del local. La reapertura supone no solo la recuperación de un punto de encuentro tradicional, sino también la vuelta de un servicio hostelero clave para los numerosos viajeros que circulan por la carretera N-232.

Foto de la familia durante la inauguración del bar. / Mediterráneo

Horario del bar

La inauguración, a la que no faltó el alcalde, Bernabé Sangüesa, tuvo lugar este sábado y el bar-restaurante ofrecerá un servicio de proximidad y calidad con un amplio horario. Abrirá de lunes a jueves de 6.00 a 20.00 horas, los viernes y sábados hasta las 22.00, los domingos hasta las 17.00 horas, mientras que los martes permanecerá cerrado.

La reapertura llega después de que el Ayuntamiento sacara de nuevo a licitación la explotación del bar y la casa forestal del ermitorio el pasado mes de noviembre, tras quedar desierta una primera convocatoria lanzada en primavera. En aquel momento, el consistorio subrayó la importancia de recuperar este servicio tanto por su valor simbólico como por su función estratégica en una de las principales vías de conexión entre el interior y la costa.

Otra foto de la bienvenida a los nuevos gestores. / Mediterráneo

La concesión incluía la explotación del bar y del albergue ubicado en la casa forestal, con un alquiler simbólico de 100 euros mensuales a cambio del mantenimiento de las instalaciones y del entorno del santuario. El contrato contemplaba una duración inicial de un año, prorrogable hasta diez.

El ermitorio de la Mare de Déu de Vallivana es uno de los enclaves patrimoniales y religiosos más significativos de Morella, además de un punto habitual de parada para transportistas y visitantes, especialmente tras la puesta en marcha del nuevo trazado del puerto de Querol. Con la reapertura del bar-restaurante, el Ayuntamiento da por cumplido el objetivo de reactivar la actividad en este espacio que combina tradición, turismo y servicio público.