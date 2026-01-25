Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera

Portell celebrará los próximos 14 y 15 de febrero la festividad de Sant Antoni, en una edición que destaca por el buen entendimiento entre el Ayuntamiento y el vecindario. A diferencia de la polémica surgida en La Mata, en Portell las quejas vecinales se han resuelto mediante el diálogo y el acuerdo, dando como resultado un cambio consensuado en la ubicación de la barraca.

La hoguera de Sant Antoni en Portell se situaba tradicionalmente en una plaza céntrica y muy próxima a las viviendas, lo que había generado inquietud vecinal. Tras el diálogo entre Ayuntamiento y vecinos, se ha acordado trasladar la barraca delante del polideportivo, en un espacio más amplio y seguro. El alcalde destaca que la decisión se ha tomado con normalidad y consenso, manteniendo la tradición y reforzando la buena convivencia. La Comissió de Festes y el Ayuntamiento han organizado dos días de actos, en una celebración que será la última de la comarca de Els Ports este año.

El cambio de ubicación de la barraca busca garantizar la seguridad y la convivencia durante Sant Antoni. / Javier Ortí

Los actos del sábado 14 de febrero comenzarán con el montaje de la barraca frente al polideportivo y un almuerzo para colaboradores. Por la mañana se celebrará la salida de caballerías, la entrada de los caballos a la plaza y el encendido de la hoguera. La jornada continuará con la comida popular, con rifa y transa, y por la tarde tendrán lugar las relaciones, la bendición de los animales y el reparto de pasteles. La fiesta concluirá con ball pla, la cremà de la barraca, el tradicional sopar de pa i porta y la actuación del grupo Triband y discomóvil, con entrada gratuita.

Las celebraciones concluirán el domingo 15 de febrero con la misa y procesión en honor a Sant Antoni, poniendo el broche final a un fin de semana festivo que Portell afronta desde el consenso, el diálogo y el respeto entre vecinos.