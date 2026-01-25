Con consenso vecinal
Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera
El cambio de ubicación sitúa la hoguera delante del polideportivo en una edición prevista para el 14 y 15 de febrero
Portell celebrará los próximos 14 y 15 de febrero la festividad de Sant Antoni, en una edición que destaca por el buen entendimiento entre el Ayuntamiento y el vecindario. A diferencia de la polémica surgida en La Mata, en Portell las quejas vecinales se han resuelto mediante el diálogo y el acuerdo, dando como resultado un cambio consensuado en la ubicación de la barraca.
La hoguera de Sant Antoni en Portell se situaba tradicionalmente en una plaza céntrica y muy próxima a las viviendas, lo que había generado inquietud vecinal. Tras el diálogo entre Ayuntamiento y vecinos, se ha acordado trasladar la barraca delante del polideportivo, en un espacio más amplio y seguro. El alcalde destaca que la decisión se ha tomado con normalidad y consenso, manteniendo la tradición y reforzando la buena convivencia. La Comissió de Festes y el Ayuntamiento han organizado dos días de actos, en una celebración que será la última de la comarca de Els Ports este año.
Los actos del sábado 14 de febrero comenzarán con el montaje de la barraca frente al polideportivo y un almuerzo para colaboradores. Por la mañana se celebrará la salida de caballerías, la entrada de los caballos a la plaza y el encendido de la hoguera. La jornada continuará con la comida popular, con rifa y transa, y por la tarde tendrán lugar las relaciones, la bendición de los animales y el reparto de pasteles. La fiesta concluirá con ball pla, la cremà de la barraca, el tradicional sopar de pa i porta y la actuación del grupo Triband y discomóvil, con entrada gratuita.
Las celebraciones concluirán el domingo 15 de febrero con la misa y procesión en honor a Sant Antoni, poniendo el broche final a un fin de semana festivo que Portell afronta desde el consenso, el diálogo y el respeto entre vecinos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Instaladas y precintadas en 24 horas las porterías de una zona deportiva en Castellón: los motivos
- Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
- Benicàssim vive su Día de las Paellas con miles de personas ya en las calles
- El único castillo Borgia de Castellón da un paso clave hacia su recuperación como recurso turístico y cultural
- Una cadena hotelera aterriza en Castellón y abrirá en Peñíscola un hotel de cuatro estrellas con 315 habitaciones
- Costas desbloquea la puesta en marcha del futuro 'Botavara' de Benicàssim
- Programa completo del Día de las Paellas de Benicàssim: Todos los conciertos, horas y ubicación
- La hoguera de Sant Antoni enfrenta a un vecino y al Ayuntamiento en un pueblo de Castellón