Vinaròs celebra 'Sant Sebastianet' con la tradicional bendición del mar
Su nombre viene dado por el menor tamaño de la imagen del santo que se custodia en la Arciprestal en comparación con la de la ermita
Vinaròs cerró este domingo los actos en honor a su patrón con los actos de Sant Sebastianet, una jornada que se celebra el domingo siguiente a la festividad del 20 de enero. Su nombre viene dado por el menor tamaño de la imagen del santo que se custodia en la Arciprestal en comparación con la de la ermita.
Los actos comenzaron a las seis de la tarde con la misa solemne en la iglesia Arciprestal. Al finalizar, se inició la procesión hasta el paseo marítimo, donde se llevó a cabo la bendición del mar con la reliquia del santo. La comitiva, encabezada por la peana y seguida por las autoridades y numerosos fieles, contó con el acompañamiento musical de la banda de la sociedad musical La Alianza.
La bendición sirvió para rememorar la llegada de la reliquia a Vinaròs según la leyenda del conde de Benavente. Durante el acto, un niño, de familia ecuatoriano-ucraniana, recitó una poesía conmemorativa de este acontecimiento histórico. Después la procesión regresó al templo donde, con el "Himno a San Sebastián", los devotos veneraron la reliquia.
