La Volta a Peu a les Ermites reúne a cientos de participantes en Burriana

Burriana ha celebrado la XXVI edición de la Volta a Peu a les Ermites, una iniciativa cultural y deportiva ya plenamente consolidada en el calendario local, que año tras año congrega a un gran número de vecinos y visitantes.

La marcha, organizada con la colaboración imprescindible de la Falla Don Bosco, se enmarca dentro de la festividad de Sant Blai y está declarada itinerario de interés turístico local de la Comunitat Valenciana, lo que ha contribuido a su crecimiento y proyección a lo largo de los años.

La Volta a Peu a les Ermites se consolida como una tradición del calendario cultural y deportivo local. / MEDITERRÁNEO

Desde primera hora de la mañana, participantes de todas las edades recorrieron el itinerario tradicional, combinando deporte, convivencia y puesta en valor del patrimonio religioso y cultural del municipio, en una jornada marcada por el buen ambiente y la participación familiar.

La cita contó con la asistencia de las Reinas Falleras de Burriana, Laura Sendra y Ana Olivas, junto a sus Cortes de Honor, así como el alcalde, Jorge Monferrer, la concejala de Fiestas, Paloma Boix, y el concejal de Deportes, Fran Capdevila, que acompañaron a los participantes durante parte del recorrido.