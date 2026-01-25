La Volta a Peu a les Ermites reúne a cientos de participantes en Burriana
La cita, vinculada a la festividad de Sant Blai y de interés turístico local, vuelve a consolidarse como una de las marchas más populares del calendario
Burriana ha celebrado la XXVI edición de la Volta a Peu a les Ermites, una iniciativa cultural y deportiva ya plenamente consolidada en el calendario local, que año tras año congrega a un gran número de vecinos y visitantes.
La marcha, organizada con la colaboración imprescindible de la Falla Don Bosco, se enmarca dentro de la festividad de Sant Blai y está declarada itinerario de interés turístico local de la Comunitat Valenciana, lo que ha contribuido a su crecimiento y proyección a lo largo de los años.
Desde primera hora de la mañana, participantes de todas las edades recorrieron el itinerario tradicional, combinando deporte, convivencia y puesta en valor del patrimonio religioso y cultural del municipio, en una jornada marcada por el buen ambiente y la participación familiar.
La cita contó con la asistencia de las Reinas Falleras de Burriana, Laura Sendra y Ana Olivas, junto a sus Cortes de Honor, así como el alcalde, Jorge Monferrer, la concejala de Fiestas, Paloma Boix, y el concejal de Deportes, Fran Capdevila, que acompañaron a los participantes durante parte del recorrido.
- Instaladas y precintadas en 24 horas las porterías de una zona deportiva en Castellón: los motivos
- Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
- Benicàssim vive su Día de las Paellas con miles de personas ya en las calles
- El único castillo Borgia de Castellón da un paso clave hacia su recuperación como recurso turístico y cultural
- Una cadena hotelera aterriza en Castellón y abrirá en Peñíscola un hotel de cuatro estrellas con 315 habitaciones
- Costas desbloquea la puesta en marcha del futuro 'Botavara' de Benicàssim
- Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera
- Programa completo del Día de las Paellas de Benicàssim: Todos los conciertos, horas y ubicación