Más adopción y menos abandono: Nuevo contrato para controlar las colonias de gatos en Onda

El Ayuntamiento de Onda da un nuevo paso en su compromiso con el bienestar animal y continúa avanzando en una política municipal de sacrificio cero con la licitación del servicio de tratamiento de animales de compañía y el sistema para su adopción, así como el desarrollo del programa CER (captura, esterilización y retorno), una herramienta fundamental para el control ético de colonias felinas.

El nuevo modelo consolida una línea de trabajo ya iniciada por el consistorio, basada en la protección, el cuidado y la prevención, y se apoya en un sistema profesionalizado que garantiza la recogida, atención veterinaria, mantenimiento y socialización de los animales, con el objetivo de facilitar su adopción y reducir al máximo su estancia en centros de acogida.

En esta línea, el concejal de Bienestar Animal y Seguridad Ciudadana, Paco Pastor, ha destacado: “En Onda llevamos tiempo trabajando con un objetivo muy claro: que el sacrificio no forme parte de la solución”. Asimismo, ha subrayado: “Este contrato nos permite seguir avanzando hacia un sacrificio cero real, con más recursos, más control y más oportunidades para que los animales encuentren un hogar”.

La alcaldesa, Carmina Ballester, durante una reunión con el concejal Paco Pastor. / Mediterráneo

Más adopción, más prevención

El servicio contempla, además de la recogida y atención de animales abandonados o extraviados, el impulso de programas de adopción responsable y acciones de sensibilización ciudadana, especialmente dirigidas a escolares. Una estrategia preventiva que busca reducir el abandono y fomentar una convivencia responsable entre personas y animales.

La atención se prestará los 365 días del año, con cobertura de urgencias las 24 horas, garantizando una respuesta inmediata en casos de animales heridos, situaciones de riesgo o incidencias en la vía pública.

Colonias felinas

El contrato incluye también el programa CER (captura, esterilización y retorno), una herramienta fundamental para el control ético de colonias felinas. Este sistema, avalado por criterios veterinarios y de bienestar animal, permite estabilizar las colonias, mejorar la salubridad urbana y evitar métodos agresivos o ineficaces.

Pastor ha remarcado que “el bienestar animal es también una cuestión de civismo, salud pública y valores”, y ha señalado que el Ayuntamiento ejercerá un seguimiento continuo del servicio para garantizar la calidad de la atención y el cumplimiento de los estándares exigidos.