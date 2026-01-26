Política municipal de sacrificio cero
Más adopción y menos abandono: Nuevo contrato para controlar las colonias de gatos en Onda
El Ayuntamiento licita el servicio de tratamiento de animales de compañía y el sistema para su adopción
El Ayuntamiento de Onda da un nuevo paso en su compromiso con el bienestar animal y continúa avanzando en una política municipal de sacrificio cero con la licitación del servicio de tratamiento de animales de compañía y el sistema para su adopción, así como el desarrollo del programa CER (captura, esterilización y retorno), una herramienta fundamental para el control ético de colonias felinas.
El nuevo modelo consolida una línea de trabajo ya iniciada por el consistorio, basada en la protección, el cuidado y la prevención, y se apoya en un sistema profesionalizado que garantiza la recogida, atención veterinaria, mantenimiento y socialización de los animales, con el objetivo de facilitar su adopción y reducir al máximo su estancia en centros de acogida.
En esta línea, el concejal de Bienestar Animal y Seguridad Ciudadana, Paco Pastor, ha destacado: “En Onda llevamos tiempo trabajando con un objetivo muy claro: que el sacrificio no forme parte de la solución”. Asimismo, ha subrayado: “Este contrato nos permite seguir avanzando hacia un sacrificio cero real, con más recursos, más control y más oportunidades para que los animales encuentren un hogar”.
Más adopción, más prevención
El servicio contempla, además de la recogida y atención de animales abandonados o extraviados, el impulso de programas de adopción responsable y acciones de sensibilización ciudadana, especialmente dirigidas a escolares. Una estrategia preventiva que busca reducir el abandono y fomentar una convivencia responsable entre personas y animales.
La atención se prestará los 365 días del año, con cobertura de urgencias las 24 horas, garantizando una respuesta inmediata en casos de animales heridos, situaciones de riesgo o incidencias en la vía pública.
Colonias felinas
El contrato incluye también el programa CER (captura, esterilización y retorno), una herramienta fundamental para el control ético de colonias felinas. Este sistema, avalado por criterios veterinarios y de bienestar animal, permite estabilizar las colonias, mejorar la salubridad urbana y evitar métodos agresivos o ineficaces.
Pastor ha remarcado que “el bienestar animal es también una cuestión de civismo, salud pública y valores”, y ha señalado que el Ayuntamiento ejercerá un seguimiento continuo del servicio para garantizar la calidad de la atención y el cumplimiento de los estándares exigidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Instaladas y precintadas en 24 horas las porterías de una zona deportiva en Castellón: los motivos
- Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
- Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera
- Benicàssim vive su Día de las Paellas con miles de personas ya en las calles
- El único castillo Borgia de Castellón da un paso clave hacia su recuperación como recurso turístico y cultural
- El Carnaval de Vinaròs cambia de escenario y estrena nueva ubicación con un despliegue nunca visto: toda la programación
- Una cadena hotelera aterriza en Castellón y abrirá en Peñíscola un hotel de cuatro estrellas con 315 habitaciones
- Costas desbloquea la puesta en marcha del futuro 'Botavara' de Benicàssim