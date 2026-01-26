Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política municipal de sacrificio cero

Más adopción y menos abandono: Nuevo contrato para controlar las colonias de gatos en Onda

El Ayuntamiento licita el servicio de tratamiento de animales de compañía y el sistema para su adopción

Foto de archivo de una colonia felina.

Foto de archivo de una colonia felina. / Perales Iborra

Concha Marcos

Onda

El Ayuntamiento de Onda da un nuevo paso en su compromiso con el bienestar animal y continúa avanzando en una política municipal de sacrificio cero con la licitación del servicio de tratamiento de animales de compañía y el sistema para su adopción, así como el desarrollo del programa CER (captura, esterilización y retorno), una herramienta fundamental para el control ético de colonias felinas.

El nuevo modelo consolida una línea de trabajo ya iniciada por el consistorio, basada en la protección, el cuidado y la prevención, y se apoya en un sistema profesionalizado que garantiza la recogida, atención veterinaria, mantenimiento y socialización de los animales, con el objetivo de facilitar su adopción y reducir al máximo su estancia en centros de acogida.

En esta línea, el concejal de Bienestar Animal y Seguridad Ciudadana, Paco Pastor, ha destacado: “En Onda llevamos tiempo trabajando con un objetivo muy claro: que el sacrificio no forme parte de la solución”. Asimismo, ha subrayado: “Este contrato nos permite seguir avanzando hacia un sacrificio cero real, con más recursos, más control y más oportunidades para que los animales encuentren un hogar”.

La alcaldesa, Carmina Ballester, durante una reunión con el concejal Paco Pastor.

La alcaldesa, Carmina Ballester, durante una reunión con el concejal Paco Pastor. / Mediterráneo

Más adopción, más prevención

El servicio contempla, además de la recogida y atención de animales abandonados o extraviados, el impulso de programas de adopción responsable y acciones de sensibilización ciudadana, especialmente dirigidas a escolares. Una estrategia preventiva que busca reducir el abandono y fomentar una convivencia responsable entre personas y animales.

La atención se prestará los 365 días del año, con cobertura de urgencias las 24 horas, garantizando una respuesta inmediata en casos de animales heridos, situaciones de riesgo o incidencias en la vía pública.

Colonias felinas

El contrato incluye también el programa CER (captura, esterilización y retorno), una herramienta fundamental para el control ético de colonias felinas. Este sistema, avalado por criterios veterinarios y de bienestar animal, permite estabilizar las colonias, mejorar la salubridad urbana y evitar métodos agresivos o ineficaces.

Noticias relacionadas y más

Pastor ha remarcado que “el bienestar animal es también una cuestión de civismo, salud pública y valores”, y ha señalado que el Ayuntamiento ejercerá un seguimiento continuo del servicio para garantizar la calidad de la atención y el cumplimiento de los estándares exigidos.

L'Alcora despide al estimado Pepe 'la Estrella', antiguo juez de paz y concejal

De un pueblo de Castellón a conquistar Francia: el queso de 40 euros que ya usan estrellas Michelin como Quique Dacosta

Burriana moderniza su servicio de limpieza con maquinaria puntera y una inversión de más de medio millón

Segorbe invertirá más de 100.000 euros en mejorar calles del casco antiguo y la pedanía de Peñalba

Una vida dedicada a la cultura y la educación: Almassora ya tiene a su mujer Premio Clara Campoamor 2026

La Vall busca cuatro barqueros para les Coves de Sant Josep

Vientos huracanados de hasta 130 km/h sacuden el interior de Castellón: Estos son los pueblos más afectados

