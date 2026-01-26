L'Alcora despide al estimado Pepe 'la Estrella', antiguo juez de paz y concejal

Ha fallecido en l'Alcora el querido José Albalate Pastor, conocido por todos como Pepe la Estrella, a los 89 años de edad.

Casado con la también muy apreciada en la localidad Odile Bou Ibáñez, con quien tuvo cuatro hijos, dos chicos y dos chicas, todos ellos muy conocidos y queridos en la villa ceramista.

¿A qué se debe el sobrenombre?

El sobrenombre de la Estrella le viene de su abuelo al que acompañaba a los 8 años, cuando se quedó sin padre, a vender por masías y poblaciones con una mula alfarería, de la cual l'Alcora era muy productiva. Cuando iba su abuelo por la noche con la mula y se acercaba a alguna masía o población como por la montaña, había poca luz. De lejos en la oscuridad veían su resplandor y reflejo, y la gente decía "Ya viene Pepe, parece una estrella". De ahí el sobrenombre del fallecido.

José Albalate, de carácter campechano, tras empezar a trabajar muy pronto ayudando en casa, realizó el servicio militar y al regresar, con su espíritu emprendedor, fue socio-fundador de la azulejera ya desaparecida Color y Cerámica de l'Alcora, ubicada en la carretera hacia Onda. Como un alcorino de soca comprometido con su pueblo, fue concejal del Partido Popular en la alcaldía del socialista Vicente Sanz, que fue la primera corporación municipal democrática de l'Alcora. Además, también ha sido numerosos años el juez de paz de la capital de l'Alcalatén.

Este lunes se ha realizado en la parroquia de la Asunción la misa funeral y ha sido enterrado en l'Alcora su localidad natal.

Sus hermanos de sobrenombre son Baletes y a él se le quedó la Estrella, reseñando que al igual que toda su familia los Albalate son muy conocidos en la villa alcorina, realizando sus descendientes el encuentro de primos hermanos más popular y arraigado de la localidad que ya ha cumplido el 30 aniversario, habiendo en sus filas de todo, músicos, empresarios, gestores, promotores de viajes y fiestas, administrativos, comerciales, etc.

Todos ellos, sus amigos, entre los que me incluyo, y población en general sienten la perdida de Pepe la Estrella. El más sentido pésame a la familia y amigos. Descanse en paz.