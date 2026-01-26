Benicàssim ya tiene ganadores del concurso de la Nit de la Coqueta

Las fiestas de Sant Antoni en Benicàssim ya tienen ganadores en el concurso de carrozas y carros de la tradicional Nit de la Coqueta, uno de los actos más emblemáticos y arraigados del calendario festivo local. Los premios se dieron a conocer este domingo por la tarde, tras varios días en los que vecinos y visitantes pudieron disfrutar de estas recreaciones costumbristas que forman parte de la identidad del municipio.

En la categoría de carrozas, el primer premio fue para Enfarinà per carnestoltes, mientras que el segundo recayó en Ens farem un vestit a casa d’Enriqueta. El tercero fue para Mas del tio Tió.

En cuanto a los carros, el primer galardón recayó en Anem d’esmorzar a Santa Àgueda, y el segundo en Baixem a missa el dia de Sant Antoni, dos escenas muy reconocibles que conectaron de forma directa con las tradiciones más populares de la localidad.

El concurso vuelve a poner en valor el trabajo colectivo de los vecinos participantes, que cada año recrean oficios antiguos, escenas cotidianas y espacios emblemáticos del Benicàssim de antaño, con una cuidada ambientación y vestimenta de época. Mayores y pequeños desfilaron juntos, ataviados como labradores, en una estampa que conecta directamente con la memoria popular del pueblo.

Un desfile condicionado por la lluvia

Las carrozas y los carros participantes se pudieron ver por primera vez durante la Nit de la Coqueta, la noche del pasado 16 de enero, una jornada que estuvo condicionada por el mal tiempo. La lluvia, que apareció justo antes del inicio y de forma intermitente, obligó a reducir el recorrido a una sola vuelta a la iglesia, en lugar de las tres habituales.

Pese a ello, el acto pudo celebrarse y mantuvo intacto su simbolismo. Tras la bendición de los animales y el desfile, se repartieron por parte de las reinas y los festeros alrededor de 23.000 coquetas, uno de los momentos más esperados de la noche. Al día siguiente, carrozas y carros volvieron a salir a la calle durante la procesión en honor a Sant Antoni Abat, reafirmando su papel central dentro de las fiestas.