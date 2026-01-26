Burriana moderniza su servicio de limpieza con maquinaria puntera y una inversión de más de medio millón

El Ayuntamiento de Burriana ha presentado la nueva maquinaria que se incorpora al plan de limpieza integral, una intervención impulsada en colaboración con la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria, Fobesa, y que se ha consolidado como una de las prioridades del consistorio durante los últimos dos años y medio en la capital de la Plana Baixa.

Esta nueva fase del plan incluye la incorporación de equipos de última generación, fruto de las mejoras contempladas en el contrato de limpieza, con el objetivo de reforzar la eficacia de los trabajos y permitir actuaciones más profundas y eficientes en la vía pública. En concreto, Fobesa ha realizado una inversión de 571.404,59 euros destinada a la adquisición de una barredora de arrastre de tres m³, una barredora de aspiración de dos m³, un equipo de hidrolimpieza de alta presión, un camión cisterna de baldeo y un camión volquete con plataforma.

Hay que recordar que a estos vehículos se suman un camión recolector de carga trasera de 16 m³ y otro de carga lateral de 24 m³ para la recogida de residuos sólidos urbanos, lo que eleva la inversión total a más de un millón de euros (1.038.119,74 €).

El alcalde, el concejal de Vía Pública y responsables de Fobesa, delante de la nueva maquinaria. / Mediterráneo

Técnicas de saneamiento más avanzadas

Las actuaciones contemplan el uso de las técnicas de saneamiento más avanzadas, como el barrido mecánico, la hidrolimpieza y el baldeo con agua a presión y detergente, así como la limpieza de contenedores e imbornales y la retirada de enseres y vegetación. Todos estos servicios se prestan como complemento a la limpieza ordinaria y sin coste adicional para las arcas municipales.

El dispositivo de limpieza actuará de manera intensiva en distintos puntos de la ciudad durante los próximos días. Este martes, los trabajos se desarrollarán en el Camí d’Onda, a partir de la plaza 9 d’Octubre, y en la calle Industria hasta el cruce con la calle Zorrilla. Este miércoles, las labores se centrarán en la plaza Jardín del Beso, la calle Hortolans, la calle Juan B. Soler Martí y la calle Vicente Marco Miranda. Finalmente, el jueves, el plan llegará a las calles Germanies, 25 d’Abril, Maestro Serrano, Bernat Guillem d’Entença y de nuevo a la calle Industria desde el cruce con la calle Zorrilla. Como es habitual, el vecindario será informado con antelación mediante señalización específica para facilitar la retirada de vehículos.

A la presentación de los nuevos vehículos han asistido el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, acompañado por miembros del equipo de gobierno, así como Daniel Sangüesa, jefe de servicio de Fobesa en Burriana, y Javier Bartolomé, director del área de Castellón de la compañía.

Foto de más de cerca de las nuevas adquisiciones de la flota de limpieza. / Mediterráneo

Limpieza más rápida y eficiente

El concejal de Vía Pública, Mario Trullen, ha destacado que “desde el equipo de gobierno seguimos trabajando a diario para mejorar la limpieza de Burriana, dotando al servicio de medios a la vanguardia”. En este sentido, ha subrayado que la nueva maquinaria “supone un salto cualitativo que nos permitirá realizar limpiezas más profundas y actuar con mayor rapidez y eficiencia, reduciendo las posibles molestias a los vecinos”.

Trullen ha añadido que esta apuesta por la mejora continua se traduce tanto en más medios técnicos como en una mejor planificación de los trabajos, con el objetivo de mantener Burriana en mejores condiciones durante todo el año y ofrecer a la ciudadanía “un entorno urbano más limpio y acorde a lo que los burrianenses merecen”.