Seguridad vial

L'Alcora renueva el firme de la avenida Castellón, acceso clave a polígonos industriales

Mejoran el pavimento para mejorar las condiciones de circulación tanto para vehículos pesados como para turismos

Samuel Falomir, alcalde, y Pablo Delgado, concejal de Promoción Económica.

Samuel Falomir, alcalde, y Pablo Delgado, concejal de Promoción Económica. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

L'Alcora

El Ayuntamiento de l’Alcora ha llevado a cabo un plan de asfaltado para mejorar la pavimentación de los accesos a los polígonos industriales, centrado en la avenida Castellón, una de las principales vías de entrada y salida a estas áreas productivas.

La actuación ha permitido renovar el firme en un tramo muy transitado, mejorando las condiciones de circulación tanto para vehículos pesados como para turismos, y reforzando la seguridad vial en un entorno clave para la actividad económica del municipio.

Otra foto de la visita a los accesos reasfaltados.

Otra foto de la visita a los accesos reasfaltados. / Mediterráneo

Esta intervención responde a la necesidad de mantener en buen estado las infraestructuras viarias que dan servicio a los polígonos, teniendo en cuenta el elevado volumen de tráfico industrial que soportan a diario y el desgaste que ello provoca sobre la calzada.

Además de mejorar la comodidad y seguridad de los desplazamientos, el asfaltado contribuye a optimizar los tiempos de acceso, reducir vibraciones y ruidos y ofrecer una imagen más cuidada de las zonas industriales, un aspecto especialmente relevante para las empresas instaladas y para quienes acceden al municipio por motivos laborales o comerciales.

Mejora y modernización de polígonos

A lo largo de este año están previstas nuevas actuaciones de mejora y modernización en los polígonos industriales de l’Alcora, financiadas a través de las ayudas conseguidas del IVACE, en línea con la estrategia municipal de seguir invirtiendo en infraestructuras industriales modernas, seguras y eficientes. En conjunto, la inversión destinada a los polígonos industriales en los últimos tres años supera los 3 millones de euros.

