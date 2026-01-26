Moncofa gana en un año cerca de 700 habitantes y supera los 9.100 vecinos

Moncofa ha experimentado en 2025 un crecimiento demográfico muy destacado, al sumar cerca de 700 nuevos vecinos en apenas doce meses. Según los datos del padrón municipal, a finales de 2024 la localidad contaba con 8.443 habitantes, mientras que a 31 de diciembre de 2025 la cifra ascendía ya a 9.138 personas. Este aumento resulta especialmente significativo, no solo por el volumen, sino también por la rapidez con la que se ha producido, consolidando una tendencia claramente positiva para el municipio.

Este crecimiento no es un hecho aislado, sino que forma parte de una dinámica que Moncofa viene experimentando desde hace casi una década. Año tras año, el municipio ha ido ganando población de forma sostenida, convirtiéndose en una opción cada vez más atractiva para quienes deciden establecer allí su primera residencia. Tanto el núcleo urbano como la zona de la playa han despertado el interés de nuevos vecinos que buscan calidad de vida, tranquilidad y buenas conexiones, sin renunciar a servicios ni a actividad económica y social.

Una tendencia al alza sostenida en el tiempo

Con toda probabilidad, y atendiendo a los datos porcentuales, Moncofa se sitúa como la localidad que más ha crecido de toda la provincia de Castellón en el último año. Entre los nuevos residentes se aprecia una notable diversidad de orígenes y nacionalidades, lo que contribuye a enriquecer el tejido social del municipio. Junto a ciudadanos procedentes de otros países, también se han asentado numerosas personas de la propia terreta, especialmente de València y de municipios cercanos de la comarca de la Plana Baixa, que han visto en esta localidad una alternativa atractiva para vivir de forma permanente.

Uno de los factores clave que explican este aumento de población es la buena red de comunicaciones de la que dispone Moncofa. La autopista AP-7 cuenta con salida directa en el término municipal, lo que facilita los desplazamientos tanto hacia el norte como hacia el sur. A ello se suman la carretera nacional N-340 y la CV-10, que refuerzan la conectividad con el resto de la provincia y con la Comunitat Valenciana. Además, la relativa cercanía de los aeropuertos de València y Castellón convierte a Moncofa en un enclave bien comunicado tanto a nivel nacional como internacional.

Otro de los grandes atractivos del municipio es su potencial turístico, con especial protagonismo de la playa de Moncofa, consolidada como una de las zonas con mayor vida comercial y social de la costa castellonense durante buena parte del año. La combinación de playa, servicios, restauración y actividades convierte a Moncofa en un lugar dinámico, no solo para el turismo, sino también para quienes buscan establecer allí su residencia habitual.

En este contexto, el alcalde de Moncofa, Wences Alós, valora muy positivamente la evolución demográfica del municipio. Según manifiesta, “la evolución de la población nos llena de satisfacción porque consideramos que existe una valoración positiva de la gestión municipal”. Alós ha destacado la creación de nuevas infraestructuras, así como el mantenimiento y mejora de las ya existentes, como elementos fundamentales para hacer frente al crecimiento y garantizar la calidad de vida de los vecinos. Asimismo, subraya que Moncofa se ha convertido en “una localidad atractiva y acogedora”, capaz de atraer a nuevas familias y consolidar un futuro de crecimiento y desarrollo sostenible.