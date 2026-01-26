Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una vida dedicada a la cultura y la educación: Almassora ya tiene a su mujer Premio Clara Campoamor 2026

Será la undécima mujer de la localidad en recibir esta distinción

La entrega tendrá lugar el 6 de marzo en la Casa de la Cultura

La alcaldesa, María Tormo; y la concejala de Sanidad, Bienestar Social, Familia y Mayores, Eugenia Martinavarro, han felicitado a Mariló Limo por este reconocimiento “tan merecido”.

La alcaldesa, María Tormo; y la concejala de Sanidad, Bienestar Social, Familia y Mayores, Eugenia Martinavarro, han felicitado a Mariló Limo por este reconocimiento "tan merecido".

Concha Marcos

Almassora ya ha anunciado a la mujer que recibirá el Premio Clara Campoamor 2026, un reconocimiento que pone en valor la trayectoria académica, cultural y social de referentes femeninos del municipio. La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha dado a conocer el nombramiento de Mariló Limo Escura, que se convierte en la undécima mujer de la localidad en recibir este galardón.

El Premio Clara Campoamor de Almassora reconoce en esta edición una trayectoria “brillante, comprometida y profundamente vinculada al conocimiento, la cultura y la educación”. En este sentido, la alcaldesa ha destacado que la galardonada ha sabido transmitir su pasión por el saber y el mundo clásico a generaciones de alumnado, dejando una huella duradera tanto en el ámbito educativo como cultural.

La regidora ha subrayado que la premiada encarna los valores que representa este reconocimiento: la defensa del pensamiento crítico, el amor por la cultura, la vocación de servicio público y una implicación activa en la vida social y cultural de Almassora. Asimismo, ha puesto en valor su proyección académica y reconocimiento internacional, llevando el nombre del municipio a foros culturales y educativos de primer nivel.

Licenciada en Filología Clásica por la Universitat de València, ha desarrollado su carrera como profesora universitaria y de Educación Secundaria, siempre guiada por una clara vocación docente. En la actualidad, ejerce como jueza de paz sustituta en Almassora.

Su vinculación con la cultura clásica se ha plasmado también en la divulgación académica, con la publicación de trabajos especializados y la impartición de charlas y talleres. Recientemente, ha ofrecido una conferencia en Roma sobre la gastronomía en la antigua Roma, reforzando su prestigio internacional.

Paralelamente a su labor docente, ha impulsado proyectos educativos y teatrales con alumnado, dirigiendo durante casi una década el grupo de teatro escolar Dura Lex Sed Lex, con destacados reconocimientos en certámenes autonómicos y nacionales. Además, forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, de la que es vicepresidenta.

Su implicación en la vida social y cultural de Almassora es constante, participando activamente en entidades locales y tradiciones del municipio. Esta dedicación la convierte en un referente femenino que simboliza los valores del Día Internacional de la Mujer.

La entrega del XI Premio Clara Campoamor de Almassora tendrá lugar el viernes 6 de marzo, en la Casa de la Cultura, con motivo de la conmemoración del 8M.

Una vida dedicada a la cultura y la educación: Almassora ya tiene a su mujer Premio Clara Campoamor 2026

