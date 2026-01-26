Peñíscola reconstruye a contrarreloj los muros de la ermita de Sant Antoni para llegar a tiempo para la romería

Peñíscola trabaja a contrarreloj para reconstruir los muros de piedra de la ermita de Sant Antoni, tras los últimos desprendimientos como consecuencia de las intensas lluvias de octubre.

Los trabajos incluyen también la reparación y el refuerzo de varias zonas del conjunto monumental, que se vieron afectadas por el episodio de fuertes precipitaciones de hace unos meses, que dejó secuelas a su paso por la localidad y dañó parte de la infraestructura del ermitorio.

La empresa adjudicataria debe finalizar las obras antes del 27 de marzo, recuerdan desde el consistorio. "El objetivo es reconstituir los tramos del muro de piedra que cayeron y, además, asegurar el resto del perímetro para que la próxima romería se pueda disfrutar de nuevo con toda seguridad de este espacio", explica el concejal de Urbanismo, Jorge Rovira.

El asunto salió en el último pleno

Dada la urgencia del proyecto, el pleno de enero del Ayuntamiento aprobó por unanimidad habilitar dinero para poder acometer estas obras de reparación.

La reparación de este preciado enclave es fundamental, puesto que la multitudinaria romería hasta la ermita se celebrará tras la Semana Santa, el domingo 12 de abril.

Además de los trabajos iniciados y previstos para reforzar los muros enclavados sobre la montaña y evitar nuevos desprendimientos, “está previsto también reparar una grieta detectada en la plaza del ermitorio”, indican fuentes municipales.

Otras mejoras en el ermitorio

Durante los últimos años, las mejoras en la ermita han sido continuas. Algunas de las intervenciones que se han llevado han sido la reparación del techo, la mejora de los interiores de la zona de la cova, la renovación de los aseos, la reconstrucción del edificio de la zona baja, mejoras en los accesos y en la zona de barbacoas. “Es la primera vez que hemos identificado un desprendimiento de esta magnitud, por eso hemos actuado de urgencia”, subrayan desde el consistorio.

Por lo que respecta a la grieta detectada en la plaza, “no es consecuencia directa de las lluvias, pero la erosión de las mismas la ha empeorado, haciéndola peligrosa, por lo que, para que no suceda lo que ha pasado en los muros, el personal técnico que visitó el conjunto arquitectónico valoró que era mejor intervenir en todos los niveles, tanto de reconstrucción, como de refuerzo y prevención”, añaden desde el Ayuntamiento.