Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni

La Mata ha celebrado este lunes el día de Sant Antonet, una jornada marcada por la recuperación y el mantenimiento de sus tradiciones más arraigadas. El municipio ha celebrado de nuevo la tradicional subasta de la xulla, una costumbre que, según recuerdan algunos habitantes, no se hacía desde hacía más de 60 años.

La subasta, que consiste en pujar por una xulla de cordero, ha tenido una muy buena acogida entre vecinos y visitantes, que han valorado positivamente la iniciativa como una forma de preservar la identidad cultural y las señas de identidad del municipio.

La recuperación de esta tradición se ha producido en un contexto marcado por la reciente polémica surgida entre un vecino y el Ayuntamiento, a raíz de las exigencias planteadas por el propietario de una vivienda catalogada como casa-palacio con protección integral, en relación con el lugar de la celebración de la hoguera donde se asan las comidas populares de Sant Antoni, que finalmente sí se ha encendido y no ha cambiado de ubicación.

Según ha denunciado el propietario, el inmueble cuenta con protección tanto municipal como autonómica, circunstancia que, según afirma, consta en la documentación oficial trasladada al Ayuntamiento. El vecino sostiene que la proximidad de la hoguera puede afectar a elementos protegidos del edificio, como la madera y las estancias interiores, así como a elementos patrimoniales situados en la fachada, entre ellos azulejos valencianos ubicados en el balcón situado justo encima del lugar donde se instala tradicionalmente la foguera de les tronques.

Estas exigencias están directamente relacionadas con la ubicación habitual de la hoguera de Sant Antoni, que se instala en el porche situado justo debajo de la vivienda, donde se cocinan los tradicionales asados y las ollas de la festividad. Tal y como explicó Mediterráneo, el consistorio de la Mata instaló una lona ignífuga con el objetivo de proteger el inmueble durante la celebración.

El propietario también ha señalado que mantuvo una reunión con el alcalde en el ayuntamiento, en la que presentó la documentación acreditativa de la protección del inmueble y expuso su postura, si bien dicho encuentro finalizó sin que se alcanzara ningún acuerdo entre las partes.

Otra foto de los actos por Sant Antonet en la Mata, que se han realizado en el porche habitual. / Javier Ortí

Celebración con total normalidad

Pese a esta situación, los vecinos han mantenido la celebración con total normalidad y este lunes han cocinado los guisos tradicionales alrededor de la hoguera, que se ha instalado en el mismo emplazamiento de siempre, como se ha hecho históricamente.

Por el momento, el propietario del inmueble ha preferido no realizar más declaraciones públicas, limitándose a señalar que todo está en manos de las autoridades.

Desde el municipio, la jornada se ha vivido como una muestra de convivencia y respeto por las tradiciones populares, reafirmando el compromiso de la Mata por recuperar y mantener su patrimonio cultural, incluso en un contexto de debate y controversia.