Lucha contra la despoblación
Un pueblo de Castellón se queda sin su única tienda: "Tenemos dos peluquerías, pero no donde comprar un kilo de arroz"
Este municipio de en torno a 190 habitantes lidia con la contradicción de que coexisten dos negocios para cortar el pelo, pero no tiene comercio para adquirir productos básicos
La despoblación, una palabra que se ha convertido, por desgracia, en el denominador común del interior de Castellón, provoca que los pueblos pequeños se conviertan en noticia por la pérdida creciente de servicios básicos cada vez con más frecuencia, desde bares, oficinas bancarias o tiendas, ya sea por la escasa rentabilidad, falta de interés privado o las muchas dificultades para que sigan a flote.
Ludiente, un municipio del Alto Mijares de en torno a 190 habitantes, lleva ya unas cuantas semanas sin tienda. Casa Pepotes, el comercio de alimentación de toda la vida, ha bajado la persiana por jubilación, como ha pasado en tantos otros establecimientos de la provincia, y ha dejado huérfano de este abastecimiento esencial al pueblo.
Desplazarse hasta Onda para comprar
Tal como desgrana el alcalde, Guillermo Manuel Llorens, lógicamente no se trataba de una tienda con una oferta excesiva de artículos, pero lo importante es que ponía a disposición productos de primera necesidad. "Servía sobre todo como apagafuegos por si a algún vecino se le acababa algo o tenía alguna urgencia. Siempre estaba ahí, y ahora ya no está", razona.
Desde entonces, los vecinos que necesitan hacer una compra no les queda otra que irse fuera y desplazarse a otro municipio, que en la mayoría de casos suele ser Onda, a una media hora en coche aproximadamente.