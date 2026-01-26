¿Buscas trabajo? Pagan 29.000 euros al año por ser barquero en las cuevas más turísticas de Castellón

La empresa pública Emsevall ha abierto una nueva convocatoria de empleo para reforzar la atención turística en les Coves de Sant Josep, el gran atractivo turístico de la Vall d’Uixó y uno de los principales de toda la provincia. En concreto, la oferta contempla cubrir cuatro plazas de guía-barquero/a y una plaza de personal de oficina de turismo, todas ellas como personal laboral fijo-discontinuo a tiempo completo.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 9 de febrero y la inscripción es gratuita.

En el caso de los guías-barqueros, las plazas corresponden al servicio del Paratge i Coves de Sant Josep y están vinculadas directamente a la actividad del río subterráneo. Los puestos cuentan con una retribución bruta anual de 28.903 euros, una jornada de 35 horas semanales y disponibilidad horaria de lunes a domingo, incluidos festivos, al tratarse de un recurso turístico con picos de actividad en fines de semana y periodos vacacionales.

El proceso selectivo se realizará mediante concurso-oposición. La fase de concurso valorará principalmente la experiencia profesional y el conocimiento de idiomas, mientras que la fase de oposición incluirá una prueba escrita y una prueba práctica, en la que los aspirantes deberán demostrar su destreza en el manejo de la barca de pértiga y su capacidad para realizar la explicación turística durante un recorrido por el interior de la cueva.

Para poder optar a estas plazas es imprescindible contar con el curso de barquero con pértiga homologado y acreditar al menos 400 horas de experiencia efectiva en este tipo de trabajo. Además, entre las funciones del puesto figuran la atención directa a los visitantes, la explicación del recorrido por el río subterráneo, el control de accesos, el embarque y desembarque, así como tareas de mantenimiento y apoyo en otros servicios del paraje.

Características, funciones y requisitos PUESTO DE TRABAJO: Guía barquero/a RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA (2026): 28.903,58 euros brutos anuales (23,54 euros por hora extra). JORNADA, HORAS Y VACACIONES: 1.535,5 horas anuales efectivas de trabajo y 31 días de vacaciones anuales. DISPONIBILIDAD HORARIA: De lunes a domingo, de 8.00 a 22.00 horas, incluidos festivos. Al tratarse de un recurso turístico, los periodos de mayor actividad y necesidades laborales se concentran en fines de semana y épocas vacacionales (Navidad, Semana Santa y verano). TITULACIÓN Y REQUISITOS: Curso de barquero con pértiga homologado por la autoridad competente —o el otorgado por la entidad convocante— y acreditación de al menos 400 horas efectivas de trabajo como barquero/a con pértiga. FUNCIONES DEL PUESTO: Entre las funciones asignadas, según el convenio colectivo de la empresa, se incluyen: Entrada y control de los visitantes al interior de la cueva.

Explicación veraz y completa del recorrido por el río subterráneo, salas, galerías y sifones.

Atención al visitante ante incidencias, imprevistos o emergencias durante la visita.

Mantenimiento y limpieza de la barca y del material de trabajo, así como reparación del material deteriorado.

Trabajos de mantenimiento tanto en el interior de la cueva como en el exterior del paraje.

Funciones de galería: ayuda en el desembarque y embarque, control de tiempos de visita y acompañamiento al público.

Limpieza de la galería y colaboración en tareas de limpieza y jardinería del entorno.

Funciones de embarque: organización y distribución de visitantes y atención a sus demandas.

Control de accesos para garantizar que los visitantes acceden en su franja horaria correspondiente.

Apoyo en la integración de nuevos trabajadores.

Tareas auxiliares en cafetería, tienda, servicio fotográfico, taquillas o puntos de información turística, así como en el parque acuático. REQUISITOS: Nacionalidad: Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, así como cumplir los requisitos exigidos por la legislación vigente en el caso de personas extranjeras.

Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, así como cumplir los requisitos exigidos por la legislación vigente en el caso de personas extranjeras. Capacidad funcional: Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias del puesto.

Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias del puesto. Edad: Tener cumplidos al menos 16 años y no superar la edad máxima de jubilación forzosa.

Tener cumplidos al menos 16 años y no superar la edad máxima de jubilación forzosa. Formación y experiencia: Estar en posesión —o en condiciones de obtener dentro del plazo de presentación de solicitudes— del curso de barquero con pértiga homologado , así como del certificado de experiencia correspondiente. En el caso de titulaciones expedidas en el extranjero, será necesaria su homologación oficial.

Estar en posesión —o en condiciones de obtener dentro del plazo de presentación de solicitudes— del , así como del correspondiente. En el caso de titulaciones expedidas en el extranjero, será necesaria su homologación oficial. Certificación de delitos sexuales: Aportar certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, expedida con una antigüedad inferior a un año, conforme a la normativa de protección jurídica del menor.

Aportar certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, expedida con una antigüedad inferior a un año, conforme a la normativa de protección jurídica del menor. Situación administrativa: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna administración pública, ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme, ni haber sido sancionado disciplinariamente en los cinco años anteriores a la convocatoria.

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna administración pública, ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme, ni haber sido sancionado disciplinariamente en los cinco años anteriores a la convocatoria. Requisito específico del puesto: Contar con el curso de barquero con pértiga homologado por la autoridad competente —o el impartido por la entidad convocante— y acreditar al menos 400 horas efectivas de trabajo como barquero/a con pértiga.

El consejero delegado de Emsevall, Javier Ferreres, ha explicado que “hay que tener en cuenta que se trata de empleo vinculado a un recurso turístico, con horarios especiales y trabajo en fines de semana y festivos”. Asimismo, ha destacado que “son puestos de trabajo con atención directa al público, donde la exigencia de calidad en el servicio es muy alta, porque los y las profesionales son la imagen de les Coves de Sant Josep y de la Vall d’Uixó”.

Foto del concejal Javier Ferreres durante la rueda de prensa de este lunes. / Mediterráneo

Personal de oficina de turismo

La convocatoria incluye también una plaza de personal de oficina de turismo, pensada para reforzar el servicio cara a la apertura del parque acuático este verano, así como la creación de bolsas de empleo con las personas que superen el proceso selectivo sin obtener plaza, con el fin de cubrir futuras necesidades temporales.

Las bases completas y toda la documentación necesaria se pueden consultar en la web www.emsevall.es/ofertas-de-trabajo/.