Burriana incorpora un técnico para maximizar los fondos europeos

El Ayuntamiento de Burriana ha incorporado un Técnico Superior de Gestión Financiera y Fondos Europeos con el objetivo de reforzar la capacidad técnica del consistorio en la búsqueda y gestión de financiación europea destinada a proyectos municipales.

Por primera vez, y gracias a la gestión del actual equipo de gobierno, Burriana contará con una estructura técnica estable y profesionalizada dedicada exclusivamente a maximizar la llegada de inversiones externas. Se trata de una apuesta estratégica del ejecutivo local por no dejar escapar ninguna oportunidad de financiación que permita ejecutar grandes proyectos sin cargar exclusivamente las arcas municipales y situará a la ciudad en la vanguardia de la gestión de fondos comunitarios.

El nuevo puesto permitirá a la capital de la Plana Baixa realizar un seguimiento exhaustivo de las convocatorias y oportunidades de financiación europea, tanto de carácter estructural como coyuntural, así como de programas internacionales de solicitud directa ante la Comisión Europea. Entre sus funciones se encuentran la coordinación de la elaboración de proyectos, la preparación de memorias técnicas de solicitud y el diseño de la planificación financiera de las iniciativas municipales.

Asimismo, el técnico asumirá el asesoramiento en materia de elegibilidad de gastos, el seguimiento contable de los proyectos, la actualización de las sendas financieras y la justificación técnica, económica y financiera mediante las plataformas oficiales habilitadas, como la Aplicación Fondos 2020, el sistema COFFEE y otras herramientas específicas de cada fondo o programa europeo.

El puesto también contempla la aplicación de los procedimientos de control de conflictos de interés a través del sistema MINERVA de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el diseño y aplicación de medidas antifraude, la elaboración de la documentación necesaria para las solicitudes de pago o reembolso, así como la preparación de auditorías y la gestión de la relación con los auditores externos.

En el ámbito internacional, el nuevo técnico se encargará de la coordinación de consorcios transnacionales en proyectos europeos, incluyendo la gestión de acuerdos entre socios y con la Comisión Europea, la preparación de reuniones internacionales, cronogramas y el seguimiento de hitos y actuaciones.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha señalado que “la incorporación de este perfil técnico supone un paso importante para mejorar la capacidad del Ayuntamiento a la hora de acceder a financiación europea y garantizar una gestión rigurosa y profesional de los proyectos”. Monferrer ha destacado que “contar con personal especializado nos permite afrontar con mayores garantías iniciativas complejas y estratégicas que contribuyan a transformar la ciudad y a mejorar la vida de los vecinos de Burriana”.