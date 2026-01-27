La familia de la casa incendiada en Almassora: "Una vecina salvó la vida a mi hijo, fue un milagro"

El incendio declarado este lunes en un primer piso del número 14 de la calle León XIII de Almassora no provocó daños humanos, pero lo cierto es que a punto estuvo de acabar en tragedia. En la vivienda ubicada en el primer piso que se vio afectada por las llamas vive una familia compuesta por cuatro miembros, el matrimonio formado por África y Javier, y sus dos hijos, un joven de 14 y una niña de 8 años.

En el momento en el que se originaron las llamas, en torno a las dos de la tarde, por suerte no había nadie en el interior del domicilio, pero poco faltó para que hubiera alguien. El menor adolescente iba a entrar a su casa al volver del instituto, como cada día, cuando una vecina le alertó de que no lo hiciese al darse cuenta de que salía humo de dentro del piso. "Fue un milagro que no pasara nada, esa vecina le salvó al avisarle de que algo pasaba", cuenta a Mediterráneo el padre del joven, un día después de los hechos.

Foto de los bomberos llegando a la calle Léon XIII de Almassora, este lunes. / Bombers Diputació de Castelló

Tras dar parte a los bomberos y desalojar a los vecinos de varias de las viviendas de la finca por seguridad, el progenitor pudo regresar unos segundos al inmueble y comprobó cómo el fuego había dañado la casa, especialmente la habitación de los niños, que es donde se originó el incendio, que había quedado calcinada por completo. "El fuego devoró todo el yeso y toda la escayola, no queda nada", relata.

Afortunadamente, la familia tenía la vivienda asegurada, por lo que están a expensas de que el perito pueda acudir al domicilio a hacer una valoración de los daños. Hasta entonces, esta primera noche la han pasado en la casa de la abuela (la madre del padre), a la espera de poder regresar a su casa y cuantificar con más calma los destrozos causados.

Otra foto del interior de la vivienda. / Bombers Diputació de Castelló

"Han perdido todas sus cosas"

La madre, África, afirma que se sienten "tranquilos" para "todo lo que podía haber pasado", aunque con incertidumbre porque no saben cuándo podrán volver al hogar familiar y, sobre todo, ver que queda de él o si se tienen que buscar otra vivienda. "Lo que tenemos claro es que los niños han perdido todas sus cosas, todo lo que tenían en la habitación", lamenta la progenitora.

Por ello, su hermana (su familia procede de Mairena del Alcor, en la provincia de Sevilla) ha hecho un llamamiento por redes sociales para intentar recaudar fondos para ayudarles a salir adelante y poder comprar ropa, zapatos, material escolar y demás enseres, porque "se han quedado absolutamente sin nada", comenta Nazaret, la hermana, tras ser contactada también por este periódico. Hasta el momento, cuenta que han recaudado ya unos 350 euros gracias a la solidaridad de amigos y conocidos.

La alcaldesa, María Tormo, hablando con un bomberos en el lugar de los hechos, este lunes. / Mediterráneo

Ofrecimiento del Ayuntamiento

Tanto la alcaldesa de Almassora, María Tormo, como la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, fueron in situ el lunes a la finca para conocer la gravedad del incendio e interesarse por los vecinos afectadas. Pudieron a disposición de la familia todos los recursos que tiene el Ayuntamiento, pero de momento declinaron recibir su ayuda. "Se portaron de maravilla y se preocuparon por nosotros en todo momento. De momento, les dijimos que no necesitábamos nada a expensas de que venga el perito y podamos conocer realmente el alcance de los daños en la casa", señala el padre de familia.

Aun así, desde el consistorio reiteran su ofrecimiento a prestarles cualquier tipo de asistencia que la familia pueda requerir si así lo precisan tras el incendio.