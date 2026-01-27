Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Efectos del temporal

Limpian la casa sepultada por la grava en la playa de Moncofa y los vecinos urgen un colector

El fuerte oleaje 'se tragó' una vivienda de primera línea y volvió a evidenciar las carencias del sistema de evacuación de aguas en la urbanización La Torre–Camí Cabres

Vídeo: Empieza la recuperación de una vivienda sepultada por el temporal ‘Harry’ en Moncofa

Vídeo: Empieza la recuperación de una vivienda sepultada por el temporal 'Harry' en Moncofa

Miguel Ángel Sánchez

Miguel Ángel Sánchez

Moncofa

El paso del temporal marítimo Harry por Moncofa ha dejado tras de sí una calma solo aparente, marcada por la incertidumbre, los daños materiales y la creciente preocupación vecinal en la urbanización La Torre–Camí Cabres, una de las zonas más expuestas del litoral. El fuerte oleaje y las lluvias intensas han vuelto a evidenciar la vulnerabilidad de este tramo de costa y las carencias estructurales que arrastra desde hace años.

Uno de los episodios más llamativos se ha producido en una vivienda de primera línea que ha quedó prácticamente sepultada bajo toneladas de grava, piedras y arena arrastradas por el mar. El inmueble presenta muros parcialmente ocultos, accesos bloqueados y un entorno irreconocible tras la violencia del temporal. Los propietarios, de nacionalidad alemana, todavía no se han desplazado hasta la localidad, por lo que se desconoce el alcance real de los daños en el interior, aunque se teme que sean cuantiosos tras romperse un ventanal y penetrar el material marino en la vivienda.

Ante esta situación, la UTE Ferrovial–Pavasal, encargada de las obras de construcción de espigones y regeneración del litoral sur —que se ejecutan precisamente frente a estas viviendas—, ha iniciado labores de colaboración para retirar el material acumulado en las propiedades privadas afectadas. Una máquina de grandes dimensiones ha permitido ya extraer una parte importante de la grava que sepultaba la vivienda más dañada, recuperando parcialmente su estructura exterior y facilitando el acceso a la parcela.

No obstante, los trabajos continuarán en los próximos días con maquinaria de tamaño medio para completar la limpieza y poder evaluar con precisión los desperfectos.

Sistema de saneamiento que no está preparado

Más allá de los daños visibles, el temporal ha vuelto a poner el foco en un problema recurrente que los vecinos llevan tiempo denunciando: la falta de un colector adecuado para evacuar las aguas pluviales y fecales en la urbanización La Torre–Camí Cabres. Durante el episodio de Harry, varias viviendas y viales de la urbanización sufrieron inundaciones, agravadas por un sistema de saneamiento que no está preparado para absorber grandes volúmenes de agua.

Foto de las inundaciones sufridas en la urbanización La Torre-Camí Cabres.

Foto de las inundaciones sufridas en la urbanización La Torre-Camí Cabres. / Miguel Ángel Sánchez

Según explican los residentes, las conducciones actuales mezclan aguas fecales y pluviales en una misma tubería, lo que provoca colapsos frecuentes. A ello se suma la entrada de arena y agua del mar, que taponan los imbornales e impiden el funcionamiento de bombas de achique. “El problema es que el sistema no solo no evacúa el agua, sino que devuelve aguas residuales al interior de las casas”, denuncia Vicente Talamantes, vecino de la zona, quien reclama una solución estructural “como la que existe en otras áreas del municipio”.

Noticias relacionadas y más

Los vecinos exigen al Ayuntamiento una actuación urgente que ponga fin a esta situación, que consideran insostenible desde el punto de vista de la seguridad, la salubridad y la habitabilidad. Insisten en que el temporal Harry ha sido un nuevo aviso y alertan de que, sin una intervención de fondo, episodios similares seguirán repitiéndose en el futuro.

