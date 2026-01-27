Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El municipio carece actualmente de un recinto así

Nuevo punto de encuentro para el pueblo: Almenara tendrá un multifuncional cubierto para actos y celebraciones

La primera fase del proyecto contará con una inversión cercana a los 250.000 euros procedentes de la Diputación

Fachada del ayuntamiento de Almenara, en una foto de archivo.

Fachada del ayuntamiento de Almenara, en una foto de archivo. / Mediterráneo

Miguel Ángel Sánchez

Almenara

El Ayuntamiento de Almenara ha anunciado la puesta en marcha de un ambicioso proyecto para la construcción de un nuevo local multifuncional cubierto, concebido como un espacio versátil destinado a acoger actividades culturales, festivas, deportivas y eventos sociales en la localidad. Se trata de una infraestructura largamente demandada por la ciudadanía, que permitirá ampliar la oferta de actos y mejorar las condiciones en las que se desarrollan muchas de las celebraciones que forman parte de la vida social y cultural del municipio.

En la actualidad, el consistorio se encuentra analizando las diferentes alternativas de ubicación del futuro recinto. Desde el Ayuntamiento se está estudiando con detenimiento el emplazamiento más adecuado, teniendo en cuenta factores como la accesibilidad, la integración urbana, las necesidades actuales y futuras del municipio y el impacto positivo de esta nueva infraestructura en el entorno.

Las obras correspondientes a la primera fase del proyecto podrán ejecutarse gracias a la financiación del plan Impulsa 2026-2027 de la Diputación, que permitirá una inversión cercana a los 250.000 euros. Debido a la envergadura y al coste global del proyecto, el Ayuntamiento ha previsto una construcción por fases, adaptada a la disponibilidad presupuestaria y a futuras vías de financiación.

Necesidad real para el municipio

La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, ha subrayado la importancia del proyecto, destacando que responde a una necesidad real, ya que el municipio carece de un espacio cubierto de grandes dimensiones para albergar celebraciones culturales y actividades festivas, como el carnaval, especialmente en días de mal tiempo.

Pérez ha señalado que el nuevo local permitirá programar actividades durante todo el año, ofreciendo mayor estabilidad, y servirá como punto de encuentro para la ciudadanía, dinamizando la vida social del municipio y dando cabida a asociaciones locales, entidades deportivas y colectivos culturales.

Asimismo, ha explicado que el equipo de gobierno trabaja actualmente en definir la ubicación idónea del recinto, dentro de una planificación a largo plazo, con el objetivo de que se convierta en una infraestructura de referencia para Almenara y contribuya a mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.

TEMAS

Nuevo punto de encuentro para el pueblo: Almenara tendrá un multifuncional cubierto para actos y celebraciones

