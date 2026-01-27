Orpesa exige espigones urgentes tras los últimos temporales

La paciencia se ha agotado en Orpesa. Tras los últimos temporales y los nuevos daños registrados en el litoral, el equipo de gobierno ha decidido elevar el tono y exigir al Ejecutivo central actuaciones inmediatas para proteger las playas, con la construcción de espigones y aportes de arena.

El foco se sitúa en el tramo comprendido entre Morro de Gos y el límite con Cabanes, una franja especialmente castigada por la regresión y pendiente desde hace años de un proyecto de estabilización que, aunque fue adjudicado en octubre de 2023, sigue sin ofrecer resultados visibles. Ni plazos, ni obra, ni inversión concreta, denuncian desde el consistorio.

La actuación prevista contempla continuar la escollera existente en la Illeta mediante la construcción de un nuevo espigón, una intervención que se completaría con aportes de arena para reforzar la protección de la línea de costa frente a los temporales. Sin embargo, casi dos años después de adjudicarse la redacción del proyecto, el municipio sigue sin respuestas claras.

Cansancio y sensación de abandono

Desde el gobierno local reconocen abiertamente el cansancio tras años de espera, una situación que señalan que se agrava por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y por la falta de información sobre el alcance real de una obra considerada clave para el futuro del litoral oropesino.

La sensación, trasladan, es la de abandono por parte del Gobierno de España, una percepción que se acentúa cada vez que un nuevo temporal vuelve a causar desperfectos evitables en las playas. “Ya no valen las palabras”, insisten, reclamando hechos concretos y un compromiso efectivo con un municipio que basa buena parte de su economía en el estado de sus playas.

Defensa activa del litoral

Ante este escenario, el equipo de gobierno anuncia una iniciativa política para defender la costa y presionar para que las infraestructuras pendientes se ejecuten de una vez. El objetivo es claro: proteger un patrimonio natural y turístico que consideran esencial no solo para Orpesa, sino también para el conjunto del litoral castellonense.

“Somos un municipio costero, con una capacidad turística innegable, reclamo de miles de visitantes cada año. Queremos seguir siéndolo y conservar un patrimonio que nos suma a todos, a los vecinos de Orpesa en particular y a los españoles en general. Ya no nos valen las palabras. Exigimos hechos”, afirman de forma unánime desde el equipo de Gobierno.