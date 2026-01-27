Peñíscola acaba con un 'punto negro' de ruidos y olores y mejora la depuradora con 1,6 millones

La espera ha sido larga, pues desde 2015 Peñíscola solicitaba la eliminación de la antigua Estación de Pretratamiento de Aguas Residuales, ubicada en el edificio del antiguo ayuntamiento de la plaza de la Constitución, y la conexión con la depuradora.

Más de una década después, la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación está ejecutando las obras de mejora de la EDAR de Peñíscola, una actuación que cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros y que permitirá tanto integrar todas las instalaciones en un único punto como minimizar el impacto en el entorno al reducir ruidos y olores.

Los trabajos, que comenzaron en diciembre de 2025, tienen una previsión de finalización a finales de mayo de 2026. “Parece increíble pero es una instalación de los años 90 que aún tenía un pretratamiento de depuración de aguas dentro del municipio, lo cual es algo totalmente anacrónico en estos momentos y había que eliminarlo ya porque, además genera molestias de olores y ruido”, destacó el conseller Vicente Martínez Mus.

La obra supone una inversión de 1.600.000 y, en palabras del conseller “la tipología de la misma implica una serie de complicaciones como la soterración por debajo del Ullal de Peñíscola”. A ello se le suma “que la depuración de aguas no puede parar, es decir, se debe ejecutar a la vez que se garantiza la depuración total de las aguas, por tanto hay que combinar las obras de canalización con el uso habitual del sistema y todo ello en un municipio como Peñíscola, que tiene turismo todo el año”.

El conseller apuntó que los trabajos pararan durante la Semana Santa “para dejar la zona en condiciones para la afluencia turística más intensiva de la ciudad en esa época del año y poder acabar, según lo previsto, a finales de mayo, si no hay ningún inconveniente”.

Las obras se han planificado en cuatro fases con el fin de garantizar la continuidad del servicio y minimizar las afecciones al municipio.

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, destacó que estas obras eran "muy reclamadas y esperadas por la ciudadanía". “Sabemos que los trabajos están generando molestias vecinales y por ello pedimos disculpas, pero es imposible hacerlo más rápido y no tener que llevar a cabo el corte de viales”, indicó Martínez.

El primer edil subrayó que “esta obra acabará liberando el edificio del antiguo ayuntamiento y podremos así contar con una instalación pública más beneficiosa para la ciudadanía" y, además, permitirá conectar el sistema de bombeo directamente con la nueva estación depuradora, mejorando la eficiencia y sostenibilidad del servicio.

Los trabajos de eliminación de la E.P.A.R y de reordenación de los colectores asociados comenzaron en diciembre y la previsión de finalización es a finales de mayo. / Alba Boix

Otros proyectos clave para el municipio

Durante la visita de Martínez Mus al municipio, también se abordaron otros proyectos clave, como la mejora de la carretera CV-141, una reivindicación histórica del Ayuntamiento, uno de los accesos principales a Peñíscola. “Una obra que se ha eternizado pero ya tenemos la redacción del proyecto y esperamos que avance lo más rápido posible”, afirmó Martínez Mus. “El paso del tiempo ha sumado complicaciones al proyecto porque ha ido desarrollándose el entorno de la carretera y eso presenta inconvenientes añadidos a la ejecución pero ya hemos dado pasos decisivos para sacarlo adelante porque es fundamental para Peñíscola desde hace demasiado tiempo”, amplió.

Otro de los temas que se pusieron sobre la mesa en la reunión fue la reubicación de las casetas de pertrecho de los pescadores, cuya finalización, apuntaron, “será pronto”. En febrero comenzará la instalación de placas fotovoltaicas, “una actuación importante para todos los usuarios del puerto para rebajar la factura del consumo eléctrico y que supone una inversión autonómica de 1,4 millones de euros”, explicó el conseller.

Además, Andrés Martínez, aplaudió que, “desde Conselleria pondrán en marcha el informe para el recorrido de las rutas de la Pedra en Sec, así como el informe que será necesario para la personalización de la zona sur”.