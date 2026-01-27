Programación oficial del Carnaval de Vinaròs 2026: Todos los actos

El Carnaval de Vinaròs 2026 se iniciará oficialmente el 31 de enero con la llegada de Su Majestad Carnestoltes, en un espectáculo a cargo de la prestigiosa compañía de teatro La Fam, que también será la encargada de poner el punto final a la fiesta con el Entierro de la Sardina, el 16 de febrero.

El pregón de esta edición correrá a cargo del periodista Julio Vidal, mientras que el Carnestoltes d’Or, que se entregará el 1 de febrero, ha recaído este año en la Policía Local.

La programación incluye una amplia agenda nocturna con verbenas, noches remember, noche del pijama y música urbana, así como una completa oferta de actividades familiares e infantiles durante las tardes.

Como gran novedad, se incorpora la Batalla de la Harina, que se celebrará el 6 de febrero en la plaza Parroquial, con traca final, regalos y sorpresas.

Toda la programación:

📅 sábado 31 de enero

🕒 19:15 h – 19:30 h

📍 plaza parroquial

Concentración de reinas y reyes, autoridades, comparseros y comparseras.

🕒 19:30 h

🎭 Llegada de Carnestoltes

Acto inaugural de la 44 edición del Carnaval con la llegada de Su Majestad Carnestoltes con el espectáculo “Destino Indonesia”, a cargo de la compañía La Fam.

A continuación, recepción de Carnestoltes y pregón a cargo de Julio Vidal, pregonero del Carnaval de Vinaròs 2026.

Seguidamente, la Alcaldía de Vinaròs hará la entrega de la llave de la ciudad a Su Majestad Carnestoltes.

Pasacalle con reinas y reyes, autoridades y asistentes hasta la carpa del Carnaval.

🕒 21:00 h

🚪 Apertura de puertas de la carpa del recinto de Carnaval.

🕒 21:15 h

🍽️ Cena de gala e imposición de bandas de las reinas y reyes adultos

📍 carpa del recinto de Carnaval

Cena en honor a las reinas del Carnaval.

A continuación, apertura de puertas a todos los públicos e imposición de bandas a las 32 reinas y reyes del Carnaval 2026, así como la imposición de corbatines en los estandartes de las 32 comparsas.

Patrocina: Clínica Dental Azahar.

🕒 00:15 h

🎶 Fiesta Opening Carnaval con DJ Moncho, Jimmy Ferrer y Martorell, hasta la madrugada.

📅 domingo 1 de febrero

🕒 12:30 h

📍 sede de Amics de Vinaròs (Camí Carreró, 53)

Concentración con reinas y reyes infantiles y adultos y la charanga Bé i a Band para inaugurar la exposición “Bocetos de una fiesta. Dibujos de J. Vte. Saura Ferreres”.

A continuación, pasacalle hasta la plaza parroquial para la izada de la bandera del Carnaval, siguiendo por calle Mayor, plaza San Agustín y paseo Colón hasta la carpa del Carnaval.

Organiza: Amics de Vinaròs.

🕒 14:00 h

🍴 Comida de imposición de bandas de los reyes y reinas infantiles

Almuerzo en honor a los reyes y reinas infantiles y animación para los más pequeños.

Previa inscripción.

🕒 17:00 h

🏅 Imposición de bandas y “Carnestoltes d’Or” 2026

Imposición de bandas a los reyes y reinas infantiles del Carnaval 2026.

Acceso abierto a todos los públicos.

A continuación, otorgamiento del Carnestoltes d’Or 2026 a la Policía Local, recogiendo el galardón el jefe de Policía Juanma Domènech.

📅 viernes 6 de febrero

🕒 18:15 h

🔔 Volteo de campanas.

🕒 18:30 h

📍 plaza parroquial

🎉 Chupinazo infantil

Con batalla de la harina, traca, regalos y muchas sorpresas.

Patrocina: Harinera del Mar.

🕒 20:00 h

📍 plaza San Agustín

Concentración de estandartes, reinas y reyes, autoridades, comparseros y comparseras.

A continuación, pasacalle con la charanga Bé i a Band hasta el recinto de Carnaval para la inauguración del recinto.

🕒 00:00 h

🎶 En el recinto de Carnaval, las comparsas organizan fiestas hasta la madrugada.

Consulta sus redes sociales para conocer su programación específica.

📅 sábado 7 de febrero

🎭 Desde el recinto de casetas y domicilios de cada una de las reinas y reyes, recogida y halago a cargo de los comparseros, con grupos de animación, charangas, dulzainas, sambeiros y batucadas, hasta el recinto de la gala.

🕒 16:00 h

🚪 Apertura de puertas del recinto de la Gala de Reinas y Reyes 2026, con música a cargo de Afrobrass y Yeray Tejera.

🕒 19:00 h

👑 Gran gala de las reinas y reyes del Carnaval de Vinaròs 2026

Presentada por Nerea Sanffe, Marc Casanova y Berta Báidez.

Actuaciones de Bellini y Cumbiáfrica, la Academia de baile Locura y el Gimnasio Gentsana.

Habrá food trucks dentro del recinto.

Venta de entradas en la web del Carnaval, en el mercado de Vinaròs o en la entrada del recinto.

Patrocina: Ayuntamiento de Vinaròs y Diputación de Castellón.

🎶 A continuación

Gran fiesta con Bellini, Denis Uko y Óscar Sánchez.

🕒 00:00 h

🎧 Fiesta de Carnaval con los DJ’s Marc Ferrer y Tanya Rys.

🕒 00:00 h

🎶 En el recinto de Carnaval, las comparsas organizan fiestas hasta la madrugada.

📅 domingo 8 de febrero

🕒 13:30 h

🥘 Fiesta de las paellas

📍 recinto del Carnaval

Concentración de comparsas para la elaboración de las paellas.

🕒 16:00 h

🚪 Apertura de puertas del recinto de la Gala de Reyes y Reinas Infantiles 2026, con música de DJ Martorell y Jimmy Ferrer.

🕒 18:00 h

👑 Gran gala de las reinas y reyes infantiles del Carnaval de Vinaròs 2026

Actuaciones de Gentsana, Locura, Maribel Ruiz, Esplai y Esmuvi.

Presentada por Júlia Martínez, Ainhoa Romero, Valeria Vidal, Miri Cintas, Andrea Rodríguez y Leyre Barranco.

Patrocina: Ayuntamiento de Vinaròs y Diputación de Castellón.

🕒 20:00 h

💃 Concurso gala drag Carnaval Vinaròs 2026

Presentado por Choriza May y Pupi Poisson, con actuación de Natalia (OT 2001).

Venta de entradas en taquilla, web y parada del mercado.

📅 lunes 9 de febrero

🕒 18:30 h

🎶 Concierto Esmuvi Combos Live

📍 carpa del Carnaval

Organiza: Esmuvi.

🕒 20:00 h

🏃 Carrera de disfraces 5K

📍 entrada del recinto del Carnaval

Recogida de dorsales hasta las 19:45 h.

Merienda tras la carrera.

Organiza: Repte 10K Vinaròs.

Bases e inscripciones en: https://www.hj-crono.es/

🕒 20:30 h

💃 Actuación Esmuvi Dansa

📍 carpa del Carnaval

🕒 22:30 h

🎶 En el recinto de Carnaval, algunas comparsas organizan fiestas hasta las 03:00 h.

📅 martes 10 de febrero

🏫 Carnaval en la escuela

🕒 09:15 h

Visita de Carnaval al CEIP Jaume I

🕒 10:00 h

Visita de Carnaval al CEIP San Sebastián

🕒 11:00 h

🚶 Desde la explanada del puerto de Vinaròs, desfile organizado por el CEE Baix Maestrat, Afaniad Vinaròs y el Carnaval, hasta la carpa del Atlántico.

🕒 17:30 h

👵 Fiesta de la tercera edad

📍 carpa del recinto del Carnaval

Fiesta con actuación musical, merienda y cava.

Durante el baile se impondrá la banda a la reina de la tercera edad del Carnaval 2026.

Venta de entradas en el punto del COC del Mercado y asociaciones de la tercera edad hasta el viernes 6 de febrero.

🕒 22:00 h

🎶 En el recinto de Carnaval, algunas comparsas organizan fiestas hasta las 03:00 h.

📅 miércoles 11 de febrero

🏫 Carnaval en la escuela

🕒 09:30 h

Visita al CEIP Assumpció

🕒 11:00 h

Visita al CEIP Misericòrdia

🕒 12:15 h

Visita al CEIP Manuel Foguet

🕒 15:00 h

🚸 Desfile infantil de la Consolación por los alrededores de la escuela.

🕒 15:30 h

Visita a Nª Sra. de la Consolación

🎶 Noche temática de los 70, 80 y 90

🕒 19:30 h

🕺 Masterclass de Cubbá a cargo del Gimnasio Gentsana.

Ven disfrazado de los años 70, 80 y 90.

🕒 20:00 h

🎊 Batalla de confeti

📍 carpa del Atlántico

🕒 22:30 h

🎤 Concurso intercomparsas de karaoke

📍 carpa del recinto del Carnaval

Presentado por Carme Mengual Roca.

Tras el karaoke, noche amenizada por Cristian DB.

📅 jueves 12 de febrero

🏫 Carnaval en la escuela

🕒 09:45 h

Visita a Divina Providencia

🕒 10:00 h

Desfile infantil del Sanse

🕒 11:00 h

Desfile infantil de Jaume I por la calle Joan Fuster

Visita al Centro de Día Baix Maestrat (AFA)

🕒 12:00 h

Visita al Centro de Día La Onada

🕒 18:00 h

🍻 Tardeo organizado por las distintas comparsas

📍 recinto del Carnaval

🕒 23:00 h

😴 Gran noche del pijama

📍 recinto del Carnaval

Las comparsas organizan fiestas hasta la madrugada.

🕒 23:00 h

🎶 Vinaròs Urban Pijama, con Álex Giménez y Gery & Iván

📍 carpa del Carnaval

📅 viernes 13 de febrero

🕒 17:00 h

👧 Concentración infantil

📍 plaza parroquial

Recibimiento de Su Majestad Carnestoltes y fotos en la puerta del ayuntamiento.

🕒 17:30 h

🎉 Desfile infantil

Recorrido: plaza Parroquial, calle San Cristóbal, plaza Tres Reyes, calle San Gregorio, avenida Jaime I, finalizando en la entrada del recinto del Carnaval con chocolatada.

Se pide la colaboración ciudadana acudiendo disfrazados.

🎈 Fiesta infantil

Entrega de premios del concurso de dibujo del Carnaval de las escuelas de Vinaròs.

Fiesta con actividades para los más pequeños.

🕒 22:00 h

🎭 Gran noche de disfraces del Carnaval de Vinaròs

📍 recinto del Carnaval

🕒 00:00 h

🎧 Carnaval Remember Fest (3ª edición)

📍 carpa del Carnaval

Con los DJ’s Dyone, Guillermo Argentó, Bugg y Miguel Lo Típic.

📅 sábado 14 de febrero

🕒 18:30 h

🎊 Primer gran desfile del Carnaval de Vinaròs

Recorrido: País Valencià (Sambódromo), calle San Francisco, calle del Pilar, plaza San Esteban, calle del Soro, avenida Pablo Ruiz Picasso, avenida Pío XII, calle San Francisco, calle Raimundo de Alós, calle del Músico Carles Santos, plaza Primero de Mayo y calle Arcipreste Bono.

Reserva de asientos en la página oficial del Carnaval de Vinaròs.

🕒 00:00 h

🎶 Verbena de Carnaval

📍 carpa del recinto del Carnaval

Con La Tremenda, Marc Padilla y Marjal DJ.

🕒 00:00 h

🎶 En el recinto de Carnaval, las comparsas organizan fiestas hasta la madrugada.

📅 domingo 15 de febrero

🕒 18:30 h

🎊 Segundo gran desfile del Carnaval de Vinaròs

Mismo recorrido del sábado.

🕒 22:30 h

🎶 En el recinto de Carnaval, algunas comparsas organizan fiestas hasta las 03:00 h.

📅 lunes 16 de febrero

🕒 17:00 h

🎡 Día de los niños y niñas en la feria de atracciones

Precios populares en todas las atracciones.

🕒 18:45 h

⚰️ Velatorio y entierro de la sardina

📍 plaza parroquial

🕒 19:00 h

⚖️ Juicio final al rey Carnestoltes

Espectáculo performativo de la compañía La Fam.

Pasacalle hasta la playa y cremà del Carnestoltes en el paseo del Fortí.

Clausura del Carnaval hasta 2027.