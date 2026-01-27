Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un pueblo de Castellón lo pone fácil: pack de reciclaje gratuito para casa

Incluye bolsas separadoras, un cubo para la materia orgánica y un embudo especial para el reciclaje del aceite de cocina usado

Imagen del reciclaje de envases de plástico.

Concha Marcos

Un pueblo de Castellón reparte todos los miércoles un Pack de Reciclaje gratuito para ayudar al vecindario a separar correctamente los residuos en casa. El reparto se realiza de 9:00 a 13:00 horas en el punto de información del Mercado Municipal.

Se trata de Nules y el pack incluye bolsas separadoras, un cubo para la materia orgánica y un embudo especial para el reciclaje del aceite de cocina usado, con el objetivo de facilitar el reciclaje doméstico y mejorar los datos de recogida selectiva en el municipio.

El Ayuntamiento recuerda de forma constante esta iniciativa a través de sus redes sociales, destacando la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar hacia un municipio más limpio y sostenible. Además, las personas que recojan el pack y respondan a un breve test sobre reciclaje recibirán un Ecoimán con información práctica para resolver dudas habituales sobre la correcta separación de residuos.

Campañas de concienciación y mejores resultados

El reparto de estos recipientes forma parte de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Nules junto a campañas de sensibilización, difusión informativa y folletos explicativos dirigidos a la ciudadanía.

Cabe recordar que Nules implantó en 2023 el nuevo servicio de recogida selectiva, con contenedores específicos para distintas fracciones, como la orgánica. Desde entonces, los datos reflejan una mejora progresiva: la fracción resto ha disminuido y el porcentaje de separación de residuos ha pasado del 16,17 % en 2023 al 22,1 % en 2024.

Desde el consistorio se anima a la ciudadanía a participar en esta iniciativa semanal, recordando que pequeños gestos diarios contribuyen de forma decisiva a la mejora ambiental del municipio.

Asimismo, Nules, que forma parte del Consorcio Palancia Belcaire, Área de Gestión C3/V1 de la Comunitat Valenciana, recibió el premio El Reto del Reciclaje 2023 al conseguir el mayor incremento con respecto a la edición anterior de su tasa de reciclaje en el contenedor amarillo.

