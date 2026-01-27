Un pueblo de Castellón lo pone fácil: pack de reciclaje gratuito para casa

Un pueblo de Castellón reparte todos los miércoles un Pack de Reciclaje gratuito para ayudar al vecindario a separar correctamente los residuos en casa. El reparto se realiza de 9:00 a 13:00 horas en el punto de información del Mercado Municipal.

Se trata de Nules y el pack incluye bolsas separadoras, un cubo para la materia orgánica y un embudo especial para el reciclaje del aceite de cocina usado, con el objetivo de facilitar el reciclaje doméstico y mejorar los datos de recogida selectiva en el municipio.

El Ayuntamiento recuerda de forma constante esta iniciativa a través de sus redes sociales, destacando la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar hacia un municipio más limpio y sostenible. Además, las personas que recojan el pack y respondan a un breve test sobre reciclaje recibirán un Ecoimán con información práctica para resolver dudas habituales sobre la correcta separación de residuos.

El Ayuntamiento potencia el reciclaje

Campañas de concienciación y mejores resultados

El reparto de estos recipientes forma parte de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Nules junto a campañas de sensibilización, difusión informativa y folletos explicativos dirigidos a la ciudadanía.

Cabe recordar que Nules implantó en 2023 el nuevo servicio de recogida selectiva, con contenedores específicos para distintas fracciones, como la orgánica. Desde entonces, los datos reflejan una mejora progresiva: la fracción resto ha disminuido y el porcentaje de separación de residuos ha pasado del 16,17 % en 2023 al 22,1 % en 2024.

Desde el consistorio se anima a la ciudadanía a participar en esta iniciativa semanal, recordando que pequeños gestos diarios contribuyen de forma decisiva a la mejora ambiental del municipio.

Asimismo, Nules, que forma parte del Consorcio Palancia Belcaire, Área de Gestión C3/V1 de la Comunitat Valenciana, recibió el premio El Reto del Reciclaje 2023 al conseguir el mayor incremento con respecto a la edición anterior de su tasa de reciclaje en el contenedor amarillo.