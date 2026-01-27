Solo hay diez en España y uno se puede ver en un pueblo de Castellón: el secreto de 1606 que sorprende al mundo
El Molí de l’Oli de Cervera del Maestre custodia una de las prensas preindustriales más antiguas y mejor conservadas del país, pieza clave de una ruta que recorre los olivos milenarios
La costa de Castellón cuenta con unos 120 kilómetros de privilegiada costa. La nuestra es también la segunda provincia con mayor porcentaje de territorio montañoso de España (52%), solo superada por Teruel (58%). Esconde también un patrimonio histórico, cultural o gastronómico de primer orden. Entre sus múltiples atractivos está ganando peso últimamente el oleoturismo. Lo que comenzó como un sector puramente agrícola se ha transformado en una experiencia que permite al visitante recorrer el camino del aceite desde el olivo hasta la botella.
En el corazón de la ruta del oleoturismo provincial se encuentra el Molí de l’Oli (CIMO) de Cervera del Maestre, que guarda un secreto que sorprende a los 4.000 visitantes que lo recorren de forma anual. Este edificio de origen medieval, que funcionó como industria hasta los años 20 del siglo XX, alberga una de las colecciones etnológicas más importantes de la Comunitat Valenciana.
Un olivo milenario de Castellón, el mejor Olivo Monumental de España 2025: Tiene casi 1.300 años
Dani Cervera, técnico del Molí, destaca la exclusividad de lo que se custodia en su interior: "A la gente le sorprende porque no parece tan interesante desde fuera, pero aquí se conserva una prensa de 1606, original y muy bien conservada. De prensas como esta solo hay dos en toda la Comunitat Valenciana —la otra es privada y está en Atzeneta— y como mucho diez en toda España".
Se trata de una tecnología preindustrial con técnicas prerromanas que desaparecieron tras la industrialización del siglo XIX. "Esta milagrosamente se ha conservado y es lo que da sentido al espacio. Es el punto clave del oleoturismo de Castellón", afirma Cervera. El centro realiza incluso una prensada tradicional una vez al año para mantener vivo el oficio.
Árboles de leyenda en Castellón
Un récord mundial de naturaleza viva
Pero el viaje no termina en el museo, sino todo lo contrario. Cervera forma parte de una red mucho mayor: el Territorio Sénia. Este espacio registra la mayor concentración mundial de ejemplares milenarios, con un inventario de 6.358 árboles que superan los 3,50 metros de perímetro.
Este paisaje, un mosaico de troncos retorcidos y muros de piedra seca, se conoce como el "mar de olivos". Para proteger este patrimonio de la variedad Farga, se han creado "museos al aire libre" en localidades como La Jana, con rutas señalizadas que invitan a perderse entre árboles que llevan en pie más de diez siglos, como los que pueden visitarse en Canet lo Roig o Traiguera.
