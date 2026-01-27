Desaparición de Sonia: el enigma del coche abandonado en un barranco de Orpesa

Veinte días después de la desaparición de Sonia M. P. en Orpesa, su paradero sigue siendo desconocido. La investigación continúa abierta mientras su vehículo permanece localizado y precintado en el mismo punto desde los primeros días, en una zona boscosa situada en la parte baja de la ladera, junto a la carretera que conecta la urbanización del Balcó con el puerto deportivo.

El coche se encuentra semioculto entre la vegetación, en un entorno de difícil acceso y con escasa visibilidad desde la vía principal. A simple vista, y desde la perspectiva que ofrece la carretera, el vehículo no parece presentar signos evidentes de haber sufrido un impacto violento: no está volcado ni muestra daños claramente apreciables compatibles con una salida de vía brusca o una caída desde gran altura.

El vehículo, en el centro de la imagen, en una zona de difícil acceso pero sin daños aparentes. / Eva Bellido

No obstante, esta apreciación se limita a lo que puede observarse a distancia y en altura, sin una inspección cercana ni una visión completa del estado del vehículo, por lo que no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido. El emplazamiento plantea interrogantes sobre cómo pudo llegar hasta ese punto.

El vehículo permanece precintado como parte de las diligencias en curso y no ha sido retirado del lugar. Aunque en estos momentos no se observa un despliegue operativo de gran envergadura como el de los primeros días, la investigación continúa abierta. El operativo continúa activo, según fuentes de la Guardia Civil, y se ha centrado durante estos días en la vía terrestre, y también aérea mediante el uso de drones, habiendo quedado interrumpido de forma temporal estos últimos días con motivo de los temporales.

Las actuaciones se mantienen por los cauces habituales y bajo supervisión de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la espera de cualquier avance que permita esclarecer el paradero de la mujer.

Desaparecida desde el 7 de enero

Sonia desapareció el pasado 7 de enero. Según la información difundida por SOS Desaparecidos, tiene 54 años, mide aproximadamente 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo rubio y largo y los ojos verdes. Las cámaras de seguridad de la zona del puerto deportivo la captaron por última vez caminando en dirección a la playa de la Concha.

El vehículo, visto desde la carretera. / Eva Bellido

Durante los días posteriores a su desaparición, el operativo incluyó búsquedas por tierra, mar y aire, con patrullas a pie, vuelos de helicóptero y supervisión subacuática en el litoral, especialmente por la zona de la playa de La Concha. También se organizaron batidas ciudadanas en distintos puntos del entorno, como en Torre la Sal, algunas de las cuales fueron suspendidas por las condiciones meteorológicas.

La familia ha optado por mantener la máxima discreción y no realizar declaraciones públicas. Desde SOS Desaparecidos recuerdan que cualquier información que pueda resultar relevante debe comunicarse a los canales oficiales o a las fuerzas y cuerpos de seguridad.