El tuit de la presidenta de Les Corts (Vox) que ha generado polémica en Burriana: ¡Fantástico!

Llanos Massó critica que, tras expulsar a Vox del gobierno municipal, el alcalde (PP) haya contratado a Trobadorets -grupo cuyo cantante es de Compromís- para actuaciones infantiles

Llanos Massó (Vox) ha ironizado en un tuit sobre la política de Burriana por la contratación de Trobadorets.

Concha Marcos

Un tuit de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), ha vuelto a centrar la atención sobre la política de Burriana. En su mensaje, Massó critica con ironía la decisión del alcalde, Jorge Monferrer (PP), de contratar al grupo infantil Trobadorets, cuyo cantante y compositor, Pau Sancho, es concejal del grupo municipal de Compromís en Castelló.

La publicación llega tras la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox en Burriana, ocurrida en octubre de 2025. Ese mes, Monferrer cesó a tres de los cuatro concejales de Vox que formaban parte del equipo de gobierno, tras votar en contra de las ordenanzas fiscales, que incluían una bajada de impuestos y eran un punto clave del acuerdo firmado por ambas formaciones. Desde entonces, el PP gobierna en minoría y necesita apoyos puntuales para aprobar proyectos y presupuestos municipales.

Trobadorets, muy popular en la provincia de Castellón, cuenta con una larga trayectoria en actuaciones infantiles y en valenciano, y su contratación se enmarca en la programación cultural habitual de este y otros municipios de Castellón.

Sin embargo, desde Vox han interpretado esta decisión como un gesto político simbólico tras su salida del gobierno municipal.

Burriana refuerza su lucha contra la okupación de viviendas

Talleres, charlas y actividades para niños y mayores: así es la nueva programación social de Almassora

Orpesa exige espigones urgentes tras los últimos temporales

Burriana incorpora un técnico para maximizar los fondos europeos

