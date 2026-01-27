El tuit de la presidenta de Les Corts (Vox) que ha generado polémica en Burriana: ¡Fantástico!
Llanos Massó critica que, tras expulsar a Vox del gobierno municipal, el alcalde (PP) haya contratado a Trobadorets -grupo cuyo cantante es de Compromís- para actuaciones infantiles
Un tuit de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), ha vuelto a centrar la atención sobre la política de Burriana. En su mensaje, Massó critica con ironía la decisión del alcalde, Jorge Monferrer (PP), de contratar al grupo infantil Trobadorets, cuyo cantante y compositor, Pau Sancho, es concejal del grupo municipal de Compromís en Castelló.
La publicación llega tras la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox en Burriana, ocurrida en octubre de 2025. Ese mes, Monferrer cesó a tres de los cuatro concejales de Vox que formaban parte del equipo de gobierno, tras votar en contra de las ordenanzas fiscales, que incluían una bajada de impuestos y eran un punto clave del acuerdo firmado por ambas formaciones. Desde entonces, el PP gobierna en minoría y necesita apoyos puntuales para aprobar proyectos y presupuestos municipales.
Trobadorets, muy popular en la provincia de Castellón, cuenta con una larga trayectoria en actuaciones infantiles y en valenciano, y su contratación se enmarca en la programación cultural habitual de este y otros municipios de Castellón.
Sin embargo, desde Vox han interpretado esta decisión como un gesto político simbólico tras su salida del gobierno municipal.
