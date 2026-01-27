El fuerte viento deja sin luz durante dos horas a 1.500 usuarios de un pueblo de Castellón

Las fuertes ráfagas de viento registradas el domingo 25 de enero no solo provocaron las incidencias habituales de estos fenómenos meteorológicos, como caída de árboles o de objetos a la calle. En la Vall d'Uixó, unos 1.500 usuarios se quedaron sin luz.

La incidencia afectó al entorno de la avenida Sudoest y el barrio de la Moleta, una zona donde los vecinos ya sufrieron apagones recurrentes el verano pasado, aunque la causa del problema no es la misma.

Según ha informado Iberdrola, esta última avería «la provocó el viento en una línea aérea de media tensión, que produjo una rotura en cadena de aisladores».

Confirman que se inició a las 20.00 horas, cuando 1.500 clientes «estuvieron aproximadamente unas dos horas sin suministro», confirman desde la empresa.

Falló el telemando

Detallan que los técnicos enviados para resolver la incidencia tuvieron «dificultades en la localización, ya que no se pudo reponer a distancia», por lo que «hubo que recorrer la línea con dos equipos de operarios hasta dar con la avería».

Tal y como comunicaron al Ayuntamiento, que se interesó por el motivo del apagón, «falló un telemando que impidió retomar el suministro de forma remota».

La alcaldesa, Tania Baños, asegura que «desde el Ayuntamiento somos insistentes en que se solucione este problema» y ha recordado que en el gobierno local «ya hemos tomado medidas anteriormente, a la hora de asesorar a la ciudadanía para presentar quejas formales por los apagones, contactando con el Ministerio de Industria».

Se refiere a lo que sucedió el verano pasado, cuando después de sufrir apagones de manera persistente durante varios días, la decisión del consistorio fue emplazar a los vecinos a acudir a la Oficina de Atención al Consumidor para reclamar sus derechos.

Averías distintas

En aquel momento, Iberdrola detalló que las incidencias se debieron a «dos averías seguidas en dos tramos diferentes de una misma línea subterránea», que dejó sin luz «varios centros de transformación», lo que afectó a unos 500 clientes. Mientras se reparaban las averías, instalaron un grupo electrógeno para garantizar el suministro. De manera que lo sucedido el domingo pasado, no tiene relación con lo que pasó en verano.

Con todo, la realidad evidencia problemas en la infraestructura en esta parte de la ciudad, razón por la cual, tanto la alcaldesa como Iberdrola han confirmado que en febrero mantendrán una reunión para «abordar las inversiones que hacen falta en la zona de La Moleta».

Baños señala que «estamos en contacto permanente, para que puedan realizar cuanto antes esas inversiones para modernizar esa parte de la red eléctrica».

Iberdrola afirma que en ese encuentro, expondrán «la instalación de centros de transformación en la localidad, que son necesarios para mejorar la calidad del suministro».