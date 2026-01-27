Vuelve la Ruta del Comerç a la Vall d’Uixó con premios de hasta 300 euros

La asociación comercial Jo compre a la Vall inicia el año con la Ruta del Comerç, una campaña de dinamización comercial que tiene como objetivo fomentar las compras en el comercio local y premiar la fidelidad de la clientela en la Vall d'Uixó.

La iniciativa consiste en rellenar un cupón con 10 sellos de 10 comercios diferentes asociados a Jo compre a la Vall. Por cada compra mínima de 10 euros, se sellará el cupón y, una vez completo, las personas participantes entrarán en el sorteo de cuatro tarjetas monedero de 300 euros, que deberán gastarse en los comercios asociados. El periodo para realizar las compras y completar la ruta será del 2 de febrero al 24 de marzo.

La presidenta de Jo compre a la Vall, Eva Botías, ha señalado que esta es la segunda edición de la campaña y ha destacado los buenos resultados de la anterior: “El año pasado funcionó muy bien y este año pensamos que aún mejor”. También ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó y de Caixa La Vall, y ha animado “a todos los valleros y valleras y a las personas de los municipios de alrededor a participar y apoyar el comercio local”.

Por su parte, el concejal de Comercio, Fernando Daròs, ha subrayado que “hay casi dos meses para realizar esta ruta por el comercio local”, un sector que cuenta “con todo tipo de comercios y empresas asociadas a Jo compre a la Vall”. Daròs ha puesto en valor el incentivo de la campaña, ya que “poder ganar 300 euros viene muy bien y más si, además, revierten directamente en el comercio local”.

En este sentido, el edil ha señalado que este tipo de acciones “dan que hablar, dan vida al comercio local y sirven para dinamizar un sector que es vital para hacer crecer la economía local”, especialmente porque el premio vuelve a beneficiar a la economía del municipio y apuesta por un modelo de consumo de proximidad más sostenible.