Alcalà remodela el equipo de gobierno con la entrada de Desa Pitarch

Desa Pitarch ha tomado este miércoles posesión como nueva edila del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalà, tras la dimisión de Selene Blázquez, por motivos laborales. Pitarch ya cuenta con experiencia como concejala en anteriores legislaturas y ostentará las concejalías de Promoción Económica (Comercio, Industria y Actividades) e Igualdad e Integración.

Con su entrada, se reordena el cartapacio municipal de manera que María Agut suma la concejalía de Educación a las que ya ostentaba –Hacienda, Personal y Policía-.

Jordi Batiste suma la concejalía de Juventud a las de Deportes, Nuevas Tecnologías y Participación Ciudadana.

Y Melina Fradejas también será responsable de Infancia, junto a las concejalías de Bienestar Social, Bienestar Animal y Sanidad. El resto de concejalías no varían.

El alcalde, Francisco Juan, ha agradecido a Desa Pitarch “su implicación por servir de nuevo al pueblo” y le ha deseado “muchos aciertos en tu gestión, lo que supondrá beneficios para Alcalà-Alcossebre”.