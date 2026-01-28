Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidentes jabalíPipican de SensalCierre tienda CastellóDesaparición SoniaLiquidación AztecaAsesinato Sueca
instagramlinkedin

Alcalà remodela el equipo de gobierno con la entrada de Desa Pitarch

La nueva edila, que ha tomado hoy posesión, ejercerá como concejala de Promoción Económica (Comercio, Industria y Actividades), Igualdad e Integración

Desa Pitarch ha tomado posesión como nueva edil del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalà.

Desa Pitarch ha tomado posesión como nueva edil del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalà. / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Desa Pitarch ha tomado este miércoles posesión como nueva edila del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalà, tras la dimisión de Selene Blázquez, por motivos laborales. Pitarch ya cuenta con experiencia como concejala en anteriores legislaturas y ostentará las concejalías de Promoción Económica (Comercio, Industria y Actividades) e Igualdad e Integración.

Con su entrada, se reordena el cartapacio municipal de manera que María Agut suma la concejalía de Educación a las que ya ostentaba –Hacienda, Personal y Policía-.

Jordi Batiste suma la concejalía de Juventud a las de Deportes, Nuevas Tecnologías y Participación Ciudadana.

Y Melina Fradejas también será responsable de Infancia, junto a las concejalías de Bienestar Social, Bienestar Animal y Sanidad. El resto de concejalías no varían.

Noticias relacionadas y más

 El alcalde, Francisco Juan, ha agradecido a Desa Pitarch “su implicación por servir de nuevo al pueblo” y le ha deseado “muchos aciertos en tu gestión, lo que supondrá beneficios para Alcalà-Alcossebre”.  

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
  2. Desaparición de Sonia: el enigma del coche abandonado en un barranco de Orpesa
  3. Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
  4. Un pueblo de Castellón se queda sin su única tienda: 'Tenemos dos peluquerías, pero no donde comprar un kilo de arroz
  5. Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera
  6. Benicàssim vive su Día de las Paellas con miles de personas ya en las calles
  7. La fiesta de un pueblo de Castellón que sigue reuniendo a todo el vecindario
  8. Castellón dice adiós a una tienda histórica del rock después de 33 años

Alcalà remodela el equipo de gobierno con la entrada de Desa Pitarch

Alcalà remodela el equipo de gobierno con la entrada de Desa Pitarch

Reciclar pilas tiene recompensa: un instituto de Burriana crea su propia moneda y gana el Premio Reciplasa

Reciclar pilas tiene recompensa: un instituto de Burriana crea su propia moneda y gana el Premio Reciplasa

Movimientos en el pleno de Nules: La concejala del PP Susana Sorribes renuncia «por motivos profesionales»

Movimientos en el pleno de Nules: La concejala del PP Susana Sorribes renuncia «por motivos profesionales»

Benicàssim activa el Plan Director para recuperar el Castillo de La Centinela

Benicàssim activa el Plan Director para recuperar el Castillo de La Centinela

Vuelve la Ruta del Comerç a la Vall d’Uixó con premios de hasta 300 euros

El tuit de la presidenta de Les Corts (Vox) que ha generado polémica en Burriana: ¡Fantástico!

El tuit de la presidenta de Les Corts (Vox) que ha generado polémica en Burriana: ¡Fantástico!

Limpian la casa sepultada por la grava en la playa de Moncofa y los vecinos urgen un colector

Nuevo punto de encuentro para el pueblo: Almenara tendrá un multifuncional cubierto para actos y celebraciones

Tracking Pixel Contents