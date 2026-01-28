Almassora amplia con más fechas el servicio de expedición y renovación del DNI

Almassora amplia el servicio de expedición y renovación del DNI y pasaporte, gracias a la elevada demanda que ha tenido desde su puesta en marcha con carácter mensual desde el pasado mes de diciembre. Una unidad móvil de la Policía Nacional se desplaza hasta el municipio para facilitar a la ciudadanía esta tramitación, acercando así este servicio esencial y evitando desplazamientos a otras localidades.

Según ha explicado la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, ya está todo completo para las dos próximas fechas, que son 18 de febrero y 25 de marzo, en horario de 9:00 a 14:00 horas, con un total de 40 citas disponibles. Por tanto, se ha ampliado el servicio hasta el próximo verano para los siguientes días: 15 de abril, 13 de mayo y 17 de junio.

El punto donde se establece esta unidad móvil denominada Vidoc es en la plaza Pere Cornell, delante del Ayuntamiento.

Los trámites que podrán realizarse en Almassora son:

-Renovación de DNI y pasaporte.

-Primeras inscripciones.

-Cambios de domicilio.

-Duplicados por pérdida o robo.

Se requiere cita previa, por tanto, aquellos vecinos interesados deben solicitarla en el siguiente enlace de la página web: https://www.almassora.es/es/articulos/cita-previa-gestion-dni-en-almassora. Además, se puede solicitar cita de manera presencial en la recepción del Ayuntamiento.

Las tasas vigentes son de 12 euros para el DNI y 30 euros para el pasaporte, que deberán abonarse en efectivo y con el importe exacto.