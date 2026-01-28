Benicàssim activa el Plan Director para recuperar el Castillo de La Centinela

El Ayuntamiento de Benicàssim está inmerso en la redacción del Plan Director del Castillo de La Centinela, un documento clave que marcará la hoja de ruta para la conservación, gestión y puesta en valor de este enclave histórico protegido como Bien de Interés Cultural. El proyecto, adjudicado por un presupuesto de 14.900,00 euros, se encuentra ya en fase de desarrollo tras completarse los trabajos previos necesarios para su elaboración.

Uno de los principales hitos alcanzados es que los trabajos de limpieza y desbroce del entorno del castillo ya han finalizado, una actuación imprescindible para poder analizar el conjunto del monumento con precisión. Esta intervención ha permitido despejar el área y facilitar el estudio técnico del estado real del bien patrimonial sobre el que se está trabajando.

La alcaldesa, Susana Marqués; y el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Carlos Díaz, en una visita reciente a los trabajos de limpieza. / MEDITERRÁNEO

En este contexto, el consistorio ha celebrado recientemente una reunión de seguimiento con el equipo redactor del Plan Director, en la que se abordaron los avances del documento, que se encuentra ya en su tramo final, a falta de las conclusiones definitivas que se están ultimando.

La alcaldesa, Susana Marqués, señala que este plan “fijará las prioridades de intervención en función del interés patrimonial de las distintas áreas del castillo, dando especial relevancia a las labores de consolidación, conservación y divulgación del patrimonio como revulsivo turístico-cultural desde una perspectiva sostenible”. Asimismo, explica que las actuaciones se estructurarán en una planificación temporal y se acompañarán de un estudio de viabilidad económica que garantice su desarrollo.

Reunión mantenida en el Ayuntamiento para hablar del plan director. / Eva Bellido

El documento definirá fases, usos, prioridades de intervención y viabilidad económica para convertir el monumento en un referente cultural y turísticoPor su parte, el concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, añade que el documento estratégico “tiene como finalidad garantizar la protección legal del castillo, complementando la normativa internacional, estatal, autonómica y local en materia de patrimonio, así como establecer una hoja de ruta clara y rigurosa para las futuras actuaciones, partiendo de un conocimiento exhaustivo del bien”.

Protección patrimonial y visión de futuro

El Castillo de La Centinela cuenta con la máxima figura de protección patrimonial y forma parte del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, lo que obliga a planificar cualquier actuación desde criterios técnicos rigurosos y con una visión de conservación a largo plazo.

La redacción del Plan Director corre a cargo de un equipo multidisciplinar integrado por una decena de profesionales especializados, entre arquitectos, arquitectos técnicos, historiador y arqueólogo, con amplia experiencia en la recuperación de bienes patrimoniales de alto valor histórico. Entre los trabajos realizados por este equipo destacan los planes del Palau-Castell de Betxí, la Torre de l’Oró en Llucena y el Palau Comtal de Oliva, entre otros.

En fases previas, el consistorio ya había manifestado su intención de habilitar el entorno del castillo como parque público y mirador. Este plan de actuación permitirá ahora concretar los usos y criterios de intervención del espacio, con el objetivo de garantizar la conservación del monumento y su disfrute por parte de la ciudadanía y de las generaciones futuras.