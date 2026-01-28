Càlig aprova el pressupost de 2026 amb un increment del 22%
Una de les prioritats és el manteniment dels serveis municipals
L’Ajuntament de Càlig ha aprovat, en ple ordinari, el pressupost municipal 2026, que ascendeix fins als 2.194.000€, la qual cosa suposa un increment del 22% respecte al pressupost inicial de l’exercici anterior. Els comptes van tirar endavant amb els vots favorables del Partit Socialista i l’abstenció del Partit Popular.
L’alcaldessa de Càlig, Ernestina Borràs, junt amb la regidora d’Hisenda, Carmen Ferré, van ser les encarregades de presentar el pressupost, destacant que “es tracta d’uns comptes realistes que reflecteixen el compromís de l’equip de govern per continuar avançant en la millora del poble, mantenint els serveis municipals i invertint en infraestructures perquè Càlig siga un lloc millor per a viure”.
Una de les prioritats del nou pressupost és el manteniment dels serveis municipals. En aquest sentit, es destinaran més de 350.000 euros a les àrees d’Educació, Serveis Socials, Cultura, Festes i Esports, amb l’objectiu d’atendre les principals necessitats de tots els calijons i calijones. L’alcaldessa destacava que “un any més es garantiran serveis indispensables com el Servei de Promoció de l’Autonomia Personal per als nostres majors i les Escoletes de conciliació de Nadal, Pasqua i Estiu, facilitant així la conciliació familiar”.
Pel que fa al capítol de personal, el pressupost contempla la posada en marxa de dos processos selectius per a cobrir una plaça d’arquitecte tècnic i una altra d’informador turístic, amb la finalitat de millorar l’atenció ciutadana i els serveis que s’ofereixen.
Principals inversions
En matèria d’inversions, es destinarà una partida total de 419.000 euros per a desenvolupar diferents projectes que donaran resposta a les necessitats del municipi i de les associacions locals. Entre les principals actuacions destaquen la renovació del paviment i clavegueram dels carrers Socors i Sant Josep, l’ampliació de lluminàries i canvi de voreres dels carrers Tortosa, Montsià, Baix Maestrat i Peníscola, i la substitució del ferm a l’avinguda Blai O’Sanz. D’altra banda, també es farà el canvi a LED de les lluminàries de diversos carrers, quedant així tot el poble amb aquest sistema, a més de l’arranjament del cementeri municipal i l’adaptació a l’accessibilitat de la TouristInfo.
El capítol d’inversions també preveu l’adquisició de nou mobiliari urbà, tant per al poble com per al Paratge del Socors, i la renovació i ampliació dels equipaments del Centre de Cultura i la millora de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal.
Una partida rellevant del pressupost correspon als estudis i treballs tècnics, amb un import de 57.000€, que inclou el projecte d’urbanització del solar destinat a la futura construcció de consultori mèdic.
L’alcaldessa, Ernestina Borràs, concloïa assenyalant que “hem treballat de manera intensa per a confeccionar un pressupost que done continuïtat a les polítiques de millora de la qualitat de vida de les persones, sense deixar de mirar cap al futur de Càlig”, remarcant que els nous comptes responen a les principals demandes de la ciutadania i garanteixen el bon funcionament dels serveis municipals. Així mateix, afegia que, com sempre, l’equip de govern continuarà treballant per ampliar aquest pressupost amb noves millores per al poble.
