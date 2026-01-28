Movimientos en el pleno de Nules: La concejala del PP Susana Sorribes renuncia «por motivos profesionales»

El próximo 30 de enero, en el primer pleno municipal del año, la concejala del Partido Popular de Nules, Susana Sorribes, formalizará su renuncia al cargo. Una decisión «muy meditada» y que fundamenta en razones estrictamente «profesionales y personales».

Sorribes formó parte de la última candidatura popular como número dos de José Adsuara y llevaba desde las pasadas elecciones en el grupo municipal del PP como concejala en la oposición. Una responsabilidad que compatibilizaba con su trabajo como inspectora de Educación (con 42 centros a su cargo) y con la presidencia de la asociación nacional de Inspectoras e Inspectores para una nueva educación (Insnova), de la que es fundadora.

En buena medida, su renuncia es consecuencia directa del crecimiento de la mencionada asociación en la que, como actividad principal, se dedica a impartir conferencias. Con el inicio de este año participará en acciones formativas y pedagógicas en Pamplona, Bilbao, Madrid y Santander, además de en el extranjero.

Asegura que tras analizar sus circunstancias profesionales y personales, «he querido ser coherente conmigo misma».

Toma de posesión de Susana Sorribes como concejala del PP en Nules, en el 2023. / MEDITERRÁNEO

Antes de ser concejala, Susana Sorribes fue durante casi cinco años Inspectora General de Educación, por lo que conoce el funcionamiento de la administración pública y la política valenciana.

Tras su paso por la política local, defiende que «he intentado aportar desde mi conocimiento lo que he considerado que estaba bien» y asegura que «durante estos dos años me he sentido muy identificada con mi pueblo y muy acogida», teniendo en cuenta que durante diferentes periodos de su vida ha vivido fuera de la localidad por exigencias de su trabajo.

Remarca que su renuncia no se debe «en ningún caso a diferencias con los compañeros ni con el partido, todo lo contrario, ha sido una experiencia de la que me llevo cosas positivas y de ellos he aprendido que a nivel local, defender una postura es muy complicado», a lo que añade que «entiendo la política desde la perspectiva del servicio y no como un puesto de trabajo» y cuando accedió a formar parte de las listas del PP de Nules en puestos de responsabilidad, sabía que tendría una fecha de caducidad a corto plazo.

Señala que había llegado un punto en el que las exigencias de sus obligaciones políticas y profesionales estaban afectando a su salud y «al valorar a lo que quería dedicarme a partir de ahora, he decidido centrarme en el campo en el que me he formado y me he especializado, la Educación y la Inteligencia Artificial para la innovación», algo que entiende como otra manera de hacer un servicio público.

Insnovae es una asociación nacional sin ánimo de lucro «que impulsa una supervisión educativa técnica, independiente y orientada a la mejora real de los centros», que está en pleno crecimiento, con representación en la Comunitat Valenciana, Madrid, Galicia y Andalucía, y colaboraciones con la UNED de Vila-real, con colegios de doctores y licenciados y entidades sociales como CERMI, ASINDOWN, PROCOLEC y Fundación Brito, además de con universidades públicas y privadas.