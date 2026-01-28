Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consorci Riu Millars celebra un Dia de l'Arbre marcat per la pluja

La iniciativa a la llacuna artificial de Burriana ha comptat amb la participació de 87 alumnes de centres d’educació especial

Aquesta edició ha estat marcada per la pluja i s'han hagut d'adaptar les activitats.

Aquesta edició ha estat marcada per la pluja i s'han hagut d'adaptar les activitats. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars ha celebrat hui una nova edició del Dia de l’Arbre amb una jornada de plantació d’arbres i educació ambiental a la llacuna artificial de Burriana. Tot i que l’activitat ha estat marcada per la pluja, que ha obligat a adaptar la programació prevista, la iniciativa ha comptat amb la participació de 87 alumnes de centres d’educació especial: Penyeta Roja, Pla d’Hortolans i La Panderola.

L’alumnat ha pres part en una activitat centrada en la millora ambiental de l’entorn natural i en la sensibilització sobre la importància de conservar els ecosistemes, amb especial atenció al Paisatge Protegit del Riu Millars. La plantació d’espècies s’ha dut a terme de manera àgil per evitar que els participants es banyaren a causa de les condicions meteorològiques.

Durant la jornada s’han plantat espècies autòctones de ribera, com l’àlber blanc (Populus alba), el salze cendrós (Salix atrocinerea) i el tamariu (Tamarix), escollides per la seua adaptació als hàbitats fluvials i per la seua contribució a la biodiversitat del paratge. Prèviament a la celebració del Dia de l’Arbre, el Consorci ha realitzat treballs de preparació del terreny a la vora de la llacuna artificial, amb aportacions de terra per millorar les condicions de plantació, una actuació que ha suposat una inversió superior als 2.000 euros.

El Dia de l’Arbre del Consorci del Millars se celebra des de fa diversos anys a la llacuna artificial de Burriana, un espai creat l’any 2022 amb l’objectiu d’afavorir la naturalització de l’entorn i la presència d’espècies aquàtiques i migratòries.

La jornada també ha inclòs activitats d’educació ambiental dinamitzades per l’empresa Itinerantur, amb propostes adaptades a les necessitats dels participants. A causa del mal temps, aquestes activitats s’han desenvolupat a l’interior dels autobusos facilitats pel Consorci, que han permés el desplaçament segur de l’alumnat fins a la llacuna. A més, els tècnics han proporcionat esmorzar i material divulgatiu tant als alumnes com al professorat, reforçant el coneixement del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars i el vincle dels escolars amb aquest espai natural.

“El Dia de l’Arbre és una cita molt especial perquè combina la millora ambiental del paratge amb una dimensió educativa i social fonamental. Amb accions com aquesta volem demostrar que la conservació del Riu Millars és una tasca col·lectiva i inclusiva, en què totes i tots tenim un paper a jugar”, ha destacat el president del Consorci i alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, qui ha agraït la implicació dels centres Penyeta Roja, Hortolans i La Panderola.

El Consorci del Paisatge Protegit del Riu Millars està integrat pels ajuntaments de Burriana, Vila-real i Almassora, així com per la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana.

